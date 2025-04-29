В парке «Патриот-Тула» высадили тополь Победы из Сталинграда

Фото пресс-службы Тульского музейного объединения.

Такие саженцы появятся в городах-героях и городах воинской славы.

В парке «Патриот-Тула» высадили саженец тополя, клонированный от единственного дерева, пережившего Сталинградскую битву. Об этом сообщает пресс-служба Тульского музейного объединения. Сейчас саженец высотой 40 см.

В преддверии 80-летия Великой Победы Всероссийский НИИ лесной генетики, селекции и биотехнологии передал Российскому центру защиты леса десять саженцев тополя Победы. Молодые деревья отправили в города-герои и города воинской славы. В их числе оказалась и Тула.

Директор филиала Рослесозащита– Центр защиты леса Тульской области Наталья Кирвас рассказала, что саженцы были получены из почек тополя — свидетеля тех страшных событий. Именно в результате клонирования остается генетический материал родного дерева. В этом заложен особый символический смысл сохранения исторической памяти.

Тополь Победы растет в центре Волгограда на Площади Павших Борцов. Дерево было посажено еще до Великой Отечественной войны. Оно удивительным образом пережило страшные сражения. Его обнаружили в Сталинграде при разборе завалов после полного освобождения города в 1943 году.

Весной того года, несмотря на раны от пуль, тополь зацвел. Ствол его покорежен осколками, но дерево продолжает жить. В 1975 году была установлена гранитная мемориальная доска с надписью: «Тополь этот пронес жизнь сквозь битву великую».