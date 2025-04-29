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В мае на Центральном стадионе «Арсенал» снимут ограничения по посещаемости
Фото Алексея Пирязева.

В мае на Центральном стадионе «Арсенал» снимут ограничения по посещаемости

Они действовали с прошлого года.

На Центральном стадионе снимут ограничения по посещаемости. Это произойдет в мае. Об этом стало известно в ходе брифинга, который проходит сегодня в Туле. Он посвящен текущей ситуации в «Арсенале». В мероприятии принимают участие министр спорта Тульской области Михаил Трунов, гендиректор клуба Валерий Гриньковский и главный тренер Александр Сторожук. 

Напомним, что ограничения по посещаемости были введены в прошлом году. Это было связано с несоответствием стадиона требованиям безопасности. На матчи пускали максимум 4997 человек.

Подробную информацию о брифинге читайте позже на Myslo.

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