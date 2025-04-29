Игорь Щеголев и Дмитрий Миляев провели заседание общественного совета проекта «Герой 71»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

29 апреля в рамках визита полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Игоря Щеголева в Тульскую область состоялось четвертое заседание общественного совета проекта «Герой 71».

Общественный совет создан в январе 2025 года. В него вошли представители общественных организаций, силовых структур и бизнеса, руководители региональных СМИ и государственных учреждений.

Дмитрий Миляев рассказал, что регион одним из первых в стране запустил программу «Герой 71» в апреле прошлого года. На тот момент она включала шесть мер поддержки в сфере образования и трудоустройства.

В сентябре 2024 года был открыт Центр «Герой 71», в котором в режиме одного окна действующие участники СВО, их семьи, ветераны боевых действий, а также участники иных локальных конфликтов получают широкий спектр услуг — от юридических консультаций до практической помощи в любых вопросах. Выстроено взаимодействие с тульским филиалом фонда «Защитники Отечества».

В регионе планируется открытие еще пяти межмуниципальных филиалов Центра «Герой 71», в которых будут работать ветераны СВО, а также члены их семей. По словам Игоря Щеголева, такое решение позволит повысить доверие к центрам.

С 1 февраля в Тульской области реализуется второй этап проекта «Герой 71». Его цель — дать возможность каждому участнику СВО обдумать и выбрать заранее, чем он будет заниматься по завершении службы. В проекте — 13 направлений. За каждым из них закреплено профильное министерство. Ветераны и действующие участники СВО, а также родители и вдовы погибших бойцов подают заявку на региональном портале «ГосУслуги71». Они могут выбрать одно или несколько направлений. За три месяца поступило 846 заявок, в том числе от ребят из других регионов.

Основной задачей проекта является трудоустройство участников. Из 2300 вернувшихся бойцов 74% на сегодня трудоустроены. 600 человек вернулись на прежние места, а 1100 — нашли новую работу.

Дмитрий Миляев отметил, что работа в регионе выстроена с каждым парнем, с каждой семьей. Он дополнил, что возможности проекта «Герой 71» в регионе распространены также на близких родственников участников СВО, в том числе детей.

— Безусловно, кроме образования и трудоустройства, проект «Герой 71» нацелен еще и на то, чтобы человек имел возможность поменять свою жизнь, найти себя в политической, общественной сфере. Это проект, в том числе, для тех, кто хочет помогать людям, хочет реализовать себя, найти свое призвание, участвовать в молодежных мероприятиях, в патриотической работе, — подчеркнул глава региона.

Руководители органов исполнительной власти доложили о результатах реализации проекта «Герой 71» за три месяца по своим направлениям.

В ходе обсуждения Игорь Щеголев подчеркнул необходимость плотной работы со всеми категориями участников СВО, включая тех, кто еще не определился с дальнейшими планами.

Также он призвал представителей ветеранских организаций региона организовать взаимодействие с участниками СВО на постоянной основе, а руководителей органов исполнительной власти — опираться в работе в том числе на обратную связь, которая поступает как от бойцов, так и от их кураторов. Игорь Щеголев предложил развивать межрегиональное взаимодействие между ветеранами СВО, а также активнее задействовать бойцов в общественно-политической сфере, патриотической и воспитательной работе в школах, организации и проведении экскурсий по памятным местам и т. д.

— Работа, которая выстроена в регионе, впечатляет. Организовано взаимодействие с военнослужащими и их семьями во всех направлениях. Управленческим командам других регионов есть чему поучиться у регионального правительства, Центров поддержки, тульского фонда «Защитники Отечества». Эту работу необходимо продолжать, чтобы, когда ребята массово вернутся с Победой с СВО, мы были готовы помощь им адаптироваться к мирной жизни, найти себя, трудоустроиться, — сказал Игорь Щеголев.