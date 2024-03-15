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В Тульской области 29 компаний стали участниками регионального конкурса качества

В Тульской области 29 компаний стали участниками регионального конкурса качества

Он организован Роскачеством и областным министерством экономического развития.

Конкурс проводится в нашем регионе впервые. В нём участвуют предприятия пищевой и легкой промышленности, сферы высоких технологий.  По словам министра экономического развития Тульской области Антона Емельяненко, по поручению главы региона ведомство уделяет особое внимание продвижению тульских брендов:

– Конкурс позволит участникам повысить качество своей продукции. Тульские производственные компании освоят различные методики самооценки, внедрят новые клиентоориентированные сервисы, которые укрепят их репутацию и обеспечат расширение рынков сбыта.

Инициатива Роскачества по проведению региональных конкурсов в области качества поддержана Минэкономразвития и Минпромторгом России. В Тульской области конкурсные мероприятия проводит «Центр поддержки предпринимательства».

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