Фото: vesti-aleksin.ru

В Алексине простились с гвардии ефрейтором Евгением Козловым, который погиб при исполнении воинского долга. В церемонии участвовали родные и многочисленные друзья и знакомые воина, а также временно исполняющий обязанности командира 106-й ГВДД полковник Алексей Быков, глава Алексина Эдуард Эксаренко и глава городской администрации Павел Федоров.

«Женя посвятил жизнь служению своей Родине. Он погиб, защищая нашу страну, до последнего сражаясь за наше мирное будущее. Он выполнил свой воинский долг до конца. Его подвиг и память о нем навсегда останутся в наших сердцах. Пока у нас в России есть такие ребята, как Женя, наша страна всегда будет сильной и непобедимой державой. Вечная память герою!» — сказал во время траурного митинга Эдуард Эксаренко.

Как сообщает СИ « Алексинские вести », за самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, Евгений Козлов посмертно награжден Орденом Мужества. Алексей Быков передал награду родным погибшего воина и выразил им соболезнования.

Перед церемонией прощания по православной традиции погибшего воина отпели. Заупокойная служба прошла в Никольском храме Алексина.