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В Тульской области подрядчик, не отремонтировавший двор, заплатит почти 2 млн рублей штрафа

В Тульской области подрядчик, не отремонтировавший двор, заплатит почти 2 млн рублей штрафа

Подрядчик мог бы заработать эти деньги, но из-за срыва контракта должен будет их выплатить.

Прокуратура г. Щекино Тульской области проверила исполнение законодательства при реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

Подрядчик ООО «Мир строительной техники» должен был благоустроить двор дома на ул. Лукашина в Щекино до 30 мая 2021 года. Стоимость работ была оценена в 1,9 млн рублей. Но обязательства подрядчик не выполнил.

По факту ненадлежащего контроля за ходом исполнения контракта прокуратура города внесла главе администрации муниципального образования Щекинский район представление, во исполнение требований которого проведены повторные закупочные процедуры, запланированные мероприятия по благоустройству выполнены в полном объеме.

По постановлению прокуратуры города ООО «Мир строительной техники» привлечено к административной ответственности. Сумма штрафа составила 1,9 млн рублей.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 17:30 +2
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