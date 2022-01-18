Тульский «АКМ» победил в первом матче под руководством нового тренера

Фото из архива Myslo.

Накануне в Туле в рамках Высшей хоккейной лиги «АКМ» принимал в Ледовой арене «Горняк-УГМК» — соперника из Верхней Пышмы (Свердловская область). Этой встречей стартовала январская домашняя серия для тульской команды.

К слову, «горняки» последнюю игру провели 9 января, после этого у нескольких хоккеистов и тренеров команды выявили положительные тесты на ковид. В результате была отменена календарная игра уральцев против «Омских Крыльев».

Длительный период без игр мог негативно сказаться на форме «Горняка-УГМК». Но ход матча показал, что из игрового ритма гости не выбились.

— На протяжении всей игры «горняки» поддерживали высокие скорости, постоянно угрожая воротам Тяло. Особенно тяжело Игорю пришлось в первом периоде. В том, что на первый перерыв «АКМ» ушел в счете, ведя в две шайбы, забитые Михаилом Шалагиным и Максимом Лазаревым, огромная заслуга тульского вратаря, спасшего команду в нескольких опаснейших моментах, — сообщает пресс-служба «АКМ».

В середине второго периода гости отыграли одну шайбу. По словам главного тренера туляков Дмитрия Евстигнеева, третий период стал лучшим для команды в этом матче. Туляки уверенно и грамотно сыграли по счету, почти исключив опасные моменты у своих ворот. Третья шайба Даниила Анопа во многом предопределила исход встречи.

Напомним, этот матч стал дебютным для Евстигнеева на посту тренера тульской команды.

Благодаря победе «АКМ» приблизился к зоне плей-офф. Следующую игру хоккеисты проведут 19 января против «Зауралья». Начало встречи в 19.00.

Авторы заброшенных шайб:

1:0 Шалагин (3:26, Шамсутдинов, в большинстве), 2:0 Лазарев (19:11, Хасанов, Яковлев), 2:1 Воронков (33:04, Кузнецов, Филяев), 3:1 Аноп (46:30, Воронин, Волков).

Статистика матча: броски: 45−74; броски в створ: 29−40; вбрасывания: 21−35; штраф: 6−8.