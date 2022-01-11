Назван топ-10 самых высокооплачиваемых вакансий в Туле и области на начало 2022 года
Исследование провели аналитики портала hh.ru.
В начале 2022 года в Тульской области было открыто более 350 вакансий с заработной платой от 80 000 руб. Чаще всего это предложения от компаний из отраслей «Информационные технологии, системная интеграция, интернет», «Продажи», «Транспорт, логистика».
Первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых заняла должность руководителя группы мобильной разработки (team lead) ООО «Защищенные Телекоммуникации».
— Успешный кандидат, претендующий на должность руководителя группы мобильной разработки (team lead), сможет получать зарплату в размере от 400 000 руб. В его обязанности войдут обеспечение запуска на пользователей нового мобильного приложения, удовлетворяющего необходимым критериям качества; внедрение в приложение всех услуг экосистемы; внедрение в команду передовых практик разработки и управления проектами, — рассказывает Валерия Иванова, руководитель пресс-службы компании HeadHunter ЦФО.
Также в топ-10 вакансий вошли разработчик БД (PostgreSQL), консультант 1С, финансовый директор, водитель-экспедитор, разработчик мобильных приложений IOS (Middle/Senior IOS Developer), программист 1С, прораб, middle/senior C++/QT, региональный менеджер по развитию сети и арендным отношениям.
Рейтинг самых дорогих вакансий на начало 2022 года в Тульской области:
|
Название
|
Заработная плата
|
Компания
|
от 400 000 руб. на руки
|
ООО «Защищенные Телекоммуникации»
|
от 220 000 руб. на руки
|
ООО «ТендерПро»
|
от 196 600 руб. на руки
|
«Мясницкий ряд»
|
от 180 000 руб. на руки
|
«Тутанхамон», Сеть ювелирных салонов
|
от 160 000 руб. на руки
|
«ЭКСПРЕСС»
|
Разработчик мобильных приложений IOS (Middle/Senior IOS Developer)
|
от 140 000 до 200 000 руб. на руки
|
ООО «ЕВАППС»
|
от 138 000 руб. до вычета налогов
|
ООО «Нэти»
|
от 120 000 руб. на руки
|
ООО «Тульская компания Сталь»
|
от 110 000 руб. до вычета налогов
|
АО «Альфа-Прибор», АО
|
Региональный менеджер по развитию сети и арендным отношениям
|
от 100 000 руб. на руки
|
ООО «СВШ»