Назван топ-10 самых высокооплачиваемых вакансий в Туле и области на начало 2022 года

В начале 2022 года в Тульской области было открыто более 350 вакансий с заработной платой от 80 000 руб. Чаще всего это предложения от компаний из отраслей «Информационные технологии, системная интеграция, интернет», «Продажи», «Транспорт, логистика».

Первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых заняла должность руководителя группы мобильной разработки (team lead) ООО «Защищенные Телекоммуникации».

— Успешный кандидат, претендующий на должность руководителя группы мобильной разработки (team lead), сможет получать зарплату в размере от 400 000 руб. В его обязанности войдут обеспечение запуска на пользователей нового мобильного приложения, удовлетворяющего необходимым критериям качества; внедрение в приложение всех услуг экосистемы; внедрение в команду передовых практик разработки и управления проектами, — рассказывает Валерия Иванова, руководитель пресс-службы компании HeadHunter ЦФО.

Также в топ-10 вакансий вошли разработчик БД (PostgreSQL), консультант 1С, финансовый директор, водитель-экспедитор, разработчик мобильных приложений IOS (Middle/Senior IOS Developer), программист 1С, прораб, middle/senior C++/QT, региональный менеджер по развитию сети и арендным отношениям.

Рейтинг самых дорогих вакансий на начало 2022 года в Тульской области: