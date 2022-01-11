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Назван топ-10 самых высокооплачиваемых вакансий в Туле и области на начало 2022 года

Назван топ-10 самых высокооплачиваемых вакансий в Туле и области на начало 2022 года

Исследование провели аналитики портала hh.ru.

В начале 2022 года в Тульской области было открыто более 350 вакансий с заработной платой от 80 000 руб. Чаще всего это предложения от компаний из отраслей «Информационные технологии, системная интеграция, интернет», «Продажи», «Транспорт, логистика».

Первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых заняла должность руководителя группы мобильной разработки (team lead) ООО «Защищенные Телекоммуникации».

— Успешный кандидат, претендующий на должность руководителя группы мобильной разработки (team lead), сможет получать зарплату в размере от 400 000 руб. В его обязанности войдут обеспечение запуска на пользователей нового мобильного приложения, удовлетворяющего необходимым критериям качества; внедрение в приложение всех услуг экосистемы; внедрение в команду передовых практик разработки и управления проектами, — рассказывает Валерия Иванова, руководитель пресс-службы компании HeadHunter ЦФО.

Также в топ-10 вакансий вошли разработчик БД (PostgreSQL), консультант 1С, финансовый директор, водитель-экспедитор, разработчик мобильных приложений IOS (Middle/Senior IOS Developer), программист 1С, прораб, middle/senior C++/QT, региональный менеджер по развитию сети и арендным отношениям.

Рейтинг самых дорогих вакансий на начало 2022 года в Тульской области:

Название

Заработная плата

Компания

Руководитель группы мобильной разработки (team lead)

от 400 000 руб. на руки

ООО «Защищенные Телекоммуникации»

Разработчик БД (PostgreSQL)

от 220 000 руб. на руки

ООО «ТендерПро»

Консультант 1С

от 196 600 руб. на руки

«Мясницкий ряд»

Финансовый директор

от 180 000 руб. на руки

«Тутанхамон», Сеть ювелирных салонов

Водитель-экспедитор

от 160 000 руб. на руки

«ЭКСПРЕСС»

Разработчик мобильных приложений IOS (Middle/Senior IOS Developer)

от 140 000 до 200 000 руб. на руки

ООО «ЕВАППС»

Программист 1С

от 138 000 руб. до вычета налогов

ООО «Нэти»

Прораб

от 120 000 руб. на руки

ООО «Тульская компания Сталь»

Middle/Senior C++/QT

от 110 000 руб. до вычета налогов

АО «Альфа-Прибор», АО

Региональный менеджер по развитию сети и арендным отношениям

от 100 000 руб. на руки

ООО «СВШ»

 

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
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