В Туле многоэтажка два года не может избавиться от УК

Согласно Жилищному кодексу РФ, для смены УК, впрочем, как и для принятия любого решения в отношении имущества МКД, надо созвать собрание, ставить вопрос на голосование и, если более половины из владельцев квадратных метров согласны, то домом вскоре будет управлять новая компания.

Возможно, где-то эта схема и работает, но только не у жителей дома № 9-б по ул. Санаторной. В их случае уже нашлись причины, по которым принимаемое большинством собственников решение никак не может вступить в силу.

Бюрократический барьер

Первые попытки поменять УК жители многоэтажки предприняли два года назад.

Житель дома Дмитрий Савельев рассказывает:

Дмитрий Савельев – Дом был построен в 2014 году, а я в него вселился в 2017-м. Мне всегда было параллельно, какая компания и как управляет домом, я никогда не обращал особо пристального внимания на качество ее работы. В этом же случае внимание привлекла сумма в квитке от управляющей компании. Она была в среднем на 1500 рублей больше, чем в других многоквартирных домах.

Первое собрание по поводу работы УК Дмитрий провел в 2019 году. На повестке дня был вопрос о стоимости отопления.

– Мы должны были платить меньше, чем те, которые подключены к центральному отоплению, потому что у нас крышная котельная. Тогда-то мы и задумались о смене управляющей организации с «Платоновского леса» на «Новый город». На собрание приехала директор «Платоновского леса» и, поясняя высокую стоимость, заявила, что предыдущий совет дома проголосовал за начисление по нормативу. УК, конечно, такой вариант устраивал, потому что она собирала деньги по нормативу, с теплосетями расплачивалась по счетчику, а разницу оставляла себе. Никто из присутствовавших, а их было порядка 50 человек, были не в курсе такого решения.

Поскольку ни расценки, ни в целом качество услуг «Платоновского леса» жителей не устраивало, то решили сменить УК.

– Предложение поддержали 80% собственников. Направили протокол в ГЖИ, там несколько месяцев рассматривали документы и после выдали отказ на основании того, что все собственники не были уведомлены о собрании заказными письмами. Мы остались с «Платоновским лесом», однако нам перерассчитали за отопление. Вышло порядка 10 тыс. рублей переплаты на квартиру, ее УК было положено нам вернуть.

Попытка избавиться от УК у жителей провалилась, однако уроком для УК не стала – лучше работать «Платоновский лес» не начал. Вынужденное сотрудничество с УК продлилось.

– Полы в подъезде не моют, в лифте грязь, кнопка связи с аварийной службой в нем не работает – если человек застрял, то оказывается в ловушке: и сообщить диспетчеру не может, и позвонить с мобильного тоже, так как сотовой связи в лифте тоже нет. Я съездил к директору «Платоновского леса», отдал ей наши претензии, на что она ответила, что если хотим, чтобы лучше убирались в доме, надо повышать тариф, – рассказывает Дмитрий.

Одна против всех

В мае 2021 года жители вновь решили попытаться свергнуть «Платоновский лес». В этот раз договор планировали заключать с УК «Мясново». По известной уже схеме провели собрание, большинство голосов высказались «за», документы были направлены в ГЖИ. Инспекция на ответ взяла максимально предусмотренный законом срок, но 16 августа одобрила решение жителей и постановила внести в реестр лицензий Тульской области новые данные и сменить управляющую домом № 9-б по ул. Санаторной компанию. УК «Мясново» должна была приступить к исполнению обязанностей с 1 сентября.

По случайному или нет стечению обстоятельств, но именно 16 августа в Привокзальный районный суд был подан иск о признании решения собственников ничтожным и приостановлении процесса перехода права управления до момента вынесения решения. Суд иск принял, процесс передачи документов в тот же день был заморожен.

– Жители в шоке. Иск подала владелица продуктового магазина, которая вообще никогда участия в выборе УК и других собраниях не принимала, – добавляет Дмитрий. – Уже ноябрь, а решения до сих пор не принято! Мы продолжаем оплачивать квитанции от «Платоновского леса», притом что весь дом против этой компании. Рассмотрение иска затягивается.

В обосновании иска предпринимательница указала, что она была не уведомлена о предстоящем собрании, не получила бюллетень для голосования, а кроме этого, по ее словам, у УК «Мясново» нет лицензии на управление домом с крышной котельной. Но как такое вообще может быть, если всё это проверяла ГЖИ на протяжении двух месяцев? В решении жилинспекции говорится, что все документы по голосованию в порядке, в том числе не усматривается «признаков ничтожности решения собрания собственников помещений».

Расстаться не по-хорошему

Жители уверены, что иск подан не просто так. Возможно, кто-то сознательно затягивает переход дома от одной УК к другой. Тем более что сама заявительница в суд ни разу не являлась, а ее интересы представляет юрист.

Кстати, УК «Платоновский лес» тоже вряд ли готова расставаться с многоэтажкой. В мае в подъездах появились объявления, предупреждающие об опасности, которая кроется в смене УК. В ней «Платоновский лес» не стеснялся называть УК «Мясново» непрофессионалами.

– Они нас начали пугать, что у УК «Мясново» нет лицензии на управление домом с крышной котельной, но и у «Платоновского леса» тоже нет. Котельной сейчас по субподряду занимается другая организация, у которой есть лицензия. И УК «Мясново» планировала заключить с ней договор. К тому же ГЖИ Тульской области проверяла все документы и утвердила смену, значит наше решение законное. А если окажется, что оно незаконное, чем тогда занималась инспекция, два месяца рассматривая документы? – добавляет Дмитрий. – Сейчас суд направил запросы в ГЖИ и Роспотребнадзор и пр., также заседание отложено из-за локдауна.

Решение суда либо подтвердит законность принятого жителями решения, либо непрофессионализм тех сотрудников жилинспеции, кто проверял представленные документы о смене УК и признал голосование законным.