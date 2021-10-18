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Официально: в Тульской области ввели новые коронавирусные ограничения

Официально: в Тульской области ввели новые коронавирусные ограничения

Соответствующий Указ подписан губернатором. Он начнёт действовать с 22 октября.

Устанавливается ограничение на время работы для заведений общественного питания — с 7.00 до 24.00, за исключением дистанционной торговли и самовывоза. Кроме того, в заведениях не будут обслуживать организованные группы численностью более 10 человек. 

Посещение музеев, театров, кинотеатров, выставок, спектаклей, представлений, а также цирка, боулингов и бильярда, спортивных мероприятий, оказание услуг полустационарными учреждениями будет осуществляться только при условии наличии QR-кода о вакцинации либо о перенесенном заболевании не позднее 6 месяцев и документа, удостоверяющего личность.

Детям запрещено посещать торговые центры и другие места массового скопления людей без сопровождения родителей и запретить выезд организованных детских групп, за исключением мероприятий, входящих в единый календарный план.

Студентам-медикам 3 и 6 курсов, работающим в больницах, поликлиниках и госпиталях, разрешен перевод на дистанционное обучение.

Полный текст Указа можно найти здесь.

 

Сюжет: Коронавирус
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