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Коммунист Юрий Моисеев выдвинул свою кандидатуру на пост губернатора Тульской области

Коммунист Юрий Моисеев выдвинул свою кандидатуру на пост губернатора Тульской области

Он стал вторым кандидатом на эти выборы.

22 июля Юрий Моисеев представил в избирательную комиссию Тульской области документы для выдвижения на должность губернатора. Юрий Фясыхович выдвинут партией «Коммунисты России».

Срок выдвижения кандидатов на должность губернатора Тульской области завершается 4 августа. С 4 по 9 августа кандидаты должны представить в областную избирательную комиссию документы для регистрации.

Выборы губернатора Тульской области пройдут в течение трех дней: 17, 18 и 19 сентября 2021 года.

Напомним, первым зарегистрированным кандидатом стал действующий губернатор региона Алексей Дюмин.

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 11:53 −3
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