Никто не забыт и ничто не забыто: в героической Тульской области прошёл День памяти и скорби

Июньское утро сорок первого стало самым трагичным в отечественной истории: ровно в четыре часа в пределы нашей страны вероломно вторгся беспощадный фашизм, и этот рассвет навсегда разделил мирную жизнь на «до» и «после». Враг обрушил на спящие города удар огромной силы и жестокости: тысячи немецкий орудий атаковали наши пограничные заставы, летели бомбы и снаряды – так началась самая кровопролитная и страшная война.

В память о жертвах фашизма, о людях, ковавших Победу, сегодняшний день объединил жителей региона на площадях и в скверах, у монументов и мемориалах. В 4 утра акция «Свеча памяти» прошла во всех муниципальных образованиях области.

Туляки встретили утреннюю смену почетного караула Поста № 1, возложили цветы и поставили лампады со свечами народной памяти, почтили подвиг героев минутой молчания.

– Время бессильно перед памятью людей, переживших эти грозные годы, и перед теми, кто свято чтит подвиги героев, передавая память о них через поколения, – отметил секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Тульской областной Думы, член фракции «Единая Россия», региональный координатор партийного проекта «Историческая память» Николай Воробьев. – Каждое утро 22 июня мы собираемся у памятников и обелисков, ставим лампады со свечами народной памяти, молча склоняем головы и скорбим по погибшим на фронтах и в подполье, в тылу и в фашистских застенках, умерших от голода и ранений. Низкий поклон ушедшим в Бессмертие. Счастья, благополучия, здоровья и мира – всем живущим ветеранам, всем жителям Тульской области!

– Сегодня мы отмечаем скорбную годовщину. 80 лет назад началась трагическая страница в истории нашей Родины, – подчеркнула уполномоченный представитель губернатора Тульской области по работе с муниципалитетами Надежда Школкина. – 22 июня 1941 года из всех репродукторов бескрайнего Советского Союза звучал голос Левитана, сообщивший о нападении фашистской Германии. Началась Война, которая унесла десятки миллионов жизней. Она вошла в каждый дом и разрушила судьбы целых поколений. По традиции 22 июня каждая российская семья отдаёт долг памяти и признательности всем, кто принял на себя первый удар врага, кто не дожил до светлого Дня Победы, но верил в него, принимая неравный бой с фашистами. Нам, нынешнему поколению, очень важно помнить, что любая война – это не радость победы, а в первую очередь великое горе, которое никогда не должно повториться. А наш долг сделать так, чтобы никто из героев этой страшной войны не был забыт.

Этим же утром у монумента с Вечным огнем «Косогорцам, павшим в боях за Родину» в 1941-1945 годах прошел митинг, посвященный важной дате в российской истории. Почтить память земляков, павших за Родину на полях сражений, пришел депутат Государственной Думы РФ, член фракции «Единая Россия» Виктор Дзюба.

– Великая Отечественная война – это не только история страны, это история каждой российской семьи, где, я уверен, хранят и передают из поколения в поколение имена героев, которые проливали кровь и отдавали жизни на фронтах и самоотверженно трудились в тылу, обеспечивая снабжение фронту, – отметил Виктор Дзюба. Он также рассказал, что его прадед, уроженец Дубенского района Петр Матвеевич Сенькин командовал партизанским отрядом и был казнен захватчиками в 1941 году за оборону Тулы. Один дед сражался в Крыму и в 1942 году тяжело ранен под Керчью, другой вместе с Тульским оружейным заводом был эвакуирован на Урал, день и ночь работал у станка.

В знак общей печали и скорби участники митинга возложили букеты красных гвоздик к подножию монумента «Косогорцам, павшим в боях за Родину» и зажгли символическую «Свечу памяти» от Вечного огня, которую потом перенесли в сквер «Воинской славы», посвященный воинам-интернационалистам, участникам локальных войн и военных конфликтов.

Сохранить историческую память, вернуть из забвения имена погибших, неизвестных солдат призвана работа поисковых организаций области. Сегодня по результатам весенней «Вахты памяти» в Белевском и Кимовском районах прошли церемонии перезахоронения останков воинов.

Останки 34 советских воинов и 3 гражданских лиц в Кимовском районе обнаружили поисковики отряда «Штурм» и казачьего сообщества в октябре прошлого года.

– Мы отдаем дань уважения павшим в годы Великой Отечественной войны, которая началась в этот день ровно 80 лет назад. Мы всегда будем хранить память о защитниках Отечества, о наших дедах и прадедах, одержавших Великую Победу. Страну, которая помнит и чтит своих героев, не победить никому! – подчеркнул Алексей Дюмин.

Губернатор поблагодарил всех ветеранов Великой Отечественной войны за бессмертный подвиг и отметил труд поисковиков, которые помогают возвращать Родине имена ее неизвестных героев.

Предположительно, останки принадлежат бойцам сибирской и дальневосточной 239-й стрелковой дивизии, павших в ноябре 1941-го года в неравных схватках с частями 2-й танковой группы Гудериана, рвавшимися к Туле. Местная жительница Валентина Лысенко, указавшая район поиска останков погибших, была свидетельницей организации прошлого места захоронения в 1942 году.

— Воспоминания населения — это самая ценная информация, — отметил Михаил Булдаков, командир поискового отряда «Штурм». — От людей мы узнаем больше, чем из документов и фотографий, в Кимовском районе мы продолжим работу, есть информация о захоронении в районе старых ферм.

Уполномоченный губернатора Тульской области по работе с муниципалитетами Надежда Школкина также участвовала в церемонии перезахоронения.

– Героическая Тульская земля до сих пор хранит останки солдат Советской армии и мирных жителей в неизвестных братских могилах, – отметила она. – То, что делают поисковые отряды - огромная, трудоёмкая работа, важность которой трудно переоценить. Хочется выразить благодарность абсолютно всем участникам поискового отряда «Штурм», благодаря которым сегодня удалось отдать последние почести тем, кто участвовал в знаменитой обороне Тулы.

На братской могиле у Кургана Бессмертия в Белеве обрели вечный покой девяносто восемь советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. Двенадцати из них удалось вернуть имена

Председатель Тульской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Николай Воробьев уже много лет помогает поисковикам. Сегодня ребята из военно-патриотического клуба «Белевский рубеж» получили важное оборудование для работы – металлоискатель.

– Работа поисковика – это гражданский подвиг. Количество поднятых за эту «Вахту памяти» останков внушает уважение – 98 воинов перезахораниваются у подножия Кургана. А вспомните, какие сложные погодные условия были этой весной: снег, дождь, холод. Но ребята, несмотря ни что, работали. «Низкий им поклон за это!» —сказал спикер облдумы, особенно отметив, что белевские школьники трудились на «Вахте» наравне со взрослыми.

Трогательные слова, берущая за душу музыка, алые гвоздики у Вечного огня и взмывающие в небо белые шарики-«голуби»: эта церемония была и траурной, и светлой. Обитые алой тканью контейнеры с останками бойцов участники церемонии бережно перенесли к месту упокоения. В честь павших героев прогремел ружейный салют…

– У каждого из нас в семье есть свой герой, родные и близкие, которые уходили на фронт и защищали Родину. Многие не вернулись. Очень хочется, чтобы в нашей стране и на всей земле не забывали о той страшной войне, о лишениях и невзгодах, которые перенес наш многонациональный народ. Мы никогда не позволим этому повториться, и не позволим переписать великую историю Отечества, свободу которого отстояли наши предки, – сказал Николай Воробьев.

– Чтить память героев войны, передавать ее через поколения – наш священный долг и обязанность каждого патриота, – отметил депутат Госдумы, член фракции «Единой России» Николай Петрунин. – Представители тульских поисковых отрядов ежегодно возвращают из небытия имена сотен бойцов и командиров Красной Армии, павших на полях сражений. Это важно. Это нужно для сохранения памяти, для будущего нашей страны.