В Киреевске воровка воспользовалась забывчивостью автолюбителя

Изображение Sergei Berezin с сайта Pixabay

Потерпевший не закрыл в машине на ночь окно.

В киреевскую полицию обратился 31-летний житель райцентра. Мужчина заявил, что ночью из его припаркованного во дворе дома на ул. Тесакова автомобиля пропал кошелек, в котором были банковская карта и 600 рублей. Потерпевший уточнил, что кражу могли совершить через незакрытое окно машины.

«Впоследствии с карты произошло несколько списаний денежных средств на сумму более 4 тысяч рублей. Сотрудниками следственно-оперативной группы полиции за совершение противоправного деяния установлена нигде не работающая и ранее судимая 37-летняя местная жительница», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Сейчас полиция проводит процессуальную проверку, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.