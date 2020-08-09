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В Киреевске воровка воспользовалась забывчивостью автолюбителя
Изображение Sergei Berezin с сайта Pixabay

В Киреевске воровка воспользовалась забывчивостью автолюбителя

Потерпевший не закрыл в машине на ночь окно.

В киреевскую полицию обратился 31-летний житель райцентра. Мужчина заявил, что ночью из его припаркованного во дворе дома на ул. Тесакова автомобиля пропал кошелек, в котором были банковская карта и 600 рублей. Потерпевший уточнил, что кражу могли совершить через незакрытое окно машины.
 
«Впоследствии с карты произошло несколько списаний денежных средств на сумму более 4 тысяч рублей. Сотрудниками следственно-оперативной группы полиции за совершение противоправного деяния установлена нигде не работающая и ранее судимая 37-летняя местная жительница», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
 
Сейчас полиция проводит процессуальную проверку, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 10:45 +4
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Тульская областьКиреевск

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