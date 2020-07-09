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ГК «АГРОЭКО» завершила формирование животноводческого кластера на территории Тульской области

ГК «АГРОЭКО» завершила формирование животноводческого кластера на территории Тульской области

Результаты его работы были представлены губернатору Алексею Дюмину в рамках его визита в Куркинский район на новый завод по производству комбикорма.

Алексей Дюмин отметил, что ГК «АГРОЭКО» — один из лидеров мясной отрасли в России и поблагодарил за работу и за те социальные инициативы, которые реализует компания.

Животноводческий кластер ГК «АГРОЭКО» включает 6 свиноводческих ферм, карантин, станцию искусственного осеменения, собственную базу растениеводства, комбикормовый завод и новый жилой дом для сотрудников. Общий объем инвестиций в проект составил более 12 миллиардов рублей и был реализован при поддержке Правительства Тульской области и финансовом участии Россельхозбанка. В результате было создано более 800 рабочих мест с круглогодичной занятостью на селе в трех районах: Куркинском, Воловском и Ефремовском, а область вышла на первое место про приросту поголовья свиней в России.

Председатель правления ГК «АГРОЭКО» Владимир Маслов рассказал, что Тульская область является одним из ключевых партнёров компании. В регионе созданы и работают эффективные механизмы поддержки инвесторов. Они позволили в короткие сроки запустить масштабный проект по увеличению мощностей производства свинины. Уже в этом году на площадках в Тульской области будет произведено более 40 тысяч тонн свинины и более 160 тысяч тонн комбикормов, а к 2022 году эти показатели будут увеличены еще на треть.

Открытие комбикормового завода в Куркинском районе стало финальным этапом в запуске животноводческого кластера.

– Завод уже введен в эксплуатацию и полностью закрывает потребность тульских площадок в кормах.  В проекте использованы ведущие технические и биоветеринарные разработки, его производительность – 400 тонн в день. Кроме того, предусмотрена возможность повышения мощности предприятия вдвое за счет установки дополнительной линии – до 440 тысяч тонн в год. Здесь можно выпускать корма не только для свиней, но и птицы, крупного рогатого скота и даже для рыбы, – отметил председатель правления ГК «АГРОЭКО» Владимир Маслов.

Глава региона Алексей Дюмин в ходе рабочего визита на предприятие вручил Владимиру Маслову Почетную грамоту губернатора Тульской области.

Отдельно стоит отметить программу ГК «АГРОЭКО» по привлечению и удержанию специалистов в сельскохозяйственной отрасли.

Она включает не только обеспечение комфортных условий труда, бесплатный трансфер до места работы, питание за счет компании и обучение, но и предоставление сотрудникам из отдалённых районов Тульской области или других регионов жилья. Для этого в поселке Куркино построен пятиэтажный дом на 80 квартир. Жилье предоставляется бесплатно, сотрудникам необходимо лишь оплачивать коммунальные платежи. Квартиры сдаются с необходимой мебелью и техникой: плита, холодильник, стиральная машина. Переехать сюда можно с членами семьи: есть как однокомнатные, так и двухкомнатные квартиры. Территория благоустроена, есть детские и спортивные площадки, парковка.  Первые жильцы въедут сюда уже в середине июля.

 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 15:53
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