В каких городах Тульской области есть COVID-19: карта на 18 июня
За сутки в регионе подтвердились 92 случая коронавируса.
Среди заболевших — жители Тулы, Донского, Алексинского, Ефремовского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Тепло-Огаревского, Узловского, Щекинского и Ясногорского районов.
За сутки в Тульской области 211 человек выздоровели от коронавируса, четыре человека с подтвержденным COVID-19 умерли.
Детализация по населенным пунктам:
Правительство составляет и ежедневно обновляет карту активных очагов инфекции. Жмите на кнопку и ищите адрес:
На карте указаны адреса с детализацией до номера дома в случае многоквартирных домов и до улицы — в случае частного сектора. Адреса выздоровевших и умерших граждан не отображаются.
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