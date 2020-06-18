В каких городах Тульской области есть COVID-19: карта на 18 июня

За сутки в регионе подтвердились 92 случая коронавируса.

Среди заболевших — жители Тулы, Донского, Алексинского, Ефремовского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Тепло-Огаревского, Узловского, Щекинского и Ясногорского районов.

За сутки в Тульской области 211 человек выздоровели от коронавируса, четыре человека с подтвержденным COVID-19 умерли.

Детализация по населенным пунктам:

Правительство составляет и ежедневно обновляет карту активных очагов инфекции. Жмите на кнопку и ищите адрес:

На карте указаны адреса с детализацией до номера дома в случае многоквартирных домов и до улицы — в случае частного сектора. Адреса выздоровевших и умерших граждан не отображаются.