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ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Фото из архива Myslo.

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

Организация объяснила свое решение.

Всемирная организация здравоохранения изменила рекомендации по ношению масок и перчаток. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на главу ВОЗ Тедрос Гебрейесу.

По версии организации, средства индивидуальной защиты необходимы везде, где трудно обеспечить социальную дистанцию: в транспорте, магазинах и других многолюдных местах. Хотя ранее ВОЗ рекомендовала носить маски и перчатки только заболевшим и врачам.

- В свете выявленных свидетельств ВОЗ советует правительствам рекомендовать использование масок населением там, где отмечено широкое распространение вируса и затруднено соблюдение физической дистанции, — заявил Гебрейесу.

Напомним, во всех районах Тульской области с 1 июня введен «масочный» режим. Маски необходимо носить в местах общего пользования (в зданиях, строениях, сооружениях и иных объектах), на всех объектах розничной торговли, в медицинских организациях, общественном транспорте (включая такси), остановочных павильонах (платформах).

Кроме того, маски нужно использовать «надлежащим образом» — путем крепления средства индивидуальной защиты на переносице, закрывая все органы дыхания. Перчатки — мера рекомендательная.

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Кристина Вернигорина
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