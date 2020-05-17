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Самые зараженные коронавирусом города и деревни Тульской области: карта на 17 мая

Самые зараженные коронавирусом города и деревни Тульской области: карта на 17 мая

В регионе зафиксирован 2461 случай заражения коронавирусной инфекцией.

Опубликована карта распространения коронавируса в Тульской области. Согласно данным, которые предоставил региональный оперативный штаб, наибольшее количество зараженных COVID-19 в Туле, Новомосковске, Алексине и Щекино.

Детализация по населенным пунктам:

Чтобы увидеть актуальную карту активных очагов коронавируса в Тульской области, жмите на кнопку: 

 
 

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