Самые зараженные коронавирусом города и деревни Тульской области: карта на 17 мая
В регионе зафиксирован 2461 случай заражения коронавирусной инфекцией.
Опубликована карта распространения коронавируса в Тульской области. Согласно данным, которые предоставил региональный оперативный штаб, наибольшее количество зараженных COVID-19 в Туле, Новомосковске, Алексине и Щекино.
Детализация по населенным пунктам:
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