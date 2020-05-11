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Министр здравоохранения Тульской области выздоровел от коронавируса

Министр здравоохранения Тульской области выздоровел от коронавируса

С 12 мая он продолжит работу в штатном режиме.

Как сообщает министерство здравоохранения Тульской области, Алексей Эрк выздоровел от коронавируса. 10 мая министр получил второй отрицательный результат.

О том, что глава ведомства болен COVID-19, стало известно 28 апреля.

- Заболевание проходило без клинических проявлений. Алексей Эрк самоизолировался в своём кабинете и продолжил работу дистанционно, используя онлайн-возможности. У членов семьи, сотрудников ведомства, контактировавших с министром, были взяты анализы на COVID. Результаты у всех — отрицательные, — сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что в здании министерства были проведены необходимые противоэпидемические мероприятия. С 12 мая ведомство и его руководитель продолжат работу в штатном режиме.

- Я благодарен семье, коллегам, губернатору Алексею Дюмину за понимание и поддержку. За работой время на самоизоляции прошло быстро, все вопросы решались по телефону или по видеосвязи. Больше всего беспокоился за семью и сотрудников министерства. К счастью, никто из них не заболел, — сообщил Алексей Эрк.

Сюжет: Коронавирус
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