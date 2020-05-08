Из-за пандемии covid-19 в России школьникам могут выдать аттестат без ЕГЭ и ОГЭ

Правительство внесло в Госдуму законопроект с расширенным пакетом неотложных мер, направленных на предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции. Среди них – две инициативы в сфере образования.

Одна из них предлагает засчитать учащимся выпускных классов результаты промежуточной аттестации – годовых школьных оценок в качестве результатов государственной итоговой аттестации и выдать на основании них аттестаты. В случае принятия закона такое решение будет принимать правительство РФ.