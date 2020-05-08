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Из-за пандемии covid-19 в России школьникам могут выдать аттестат без ЕГЭ и ОГЭ

Из-за пандемии covid-19 в России школьникам могут выдать аттестат без ЕГЭ и ОГЭ

Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму.

Правительство внесло в Госдуму законопроект с расширенным пакетом неотложных мер, направленных на предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции. Среди них – две инициативы в сфере образования. 

Одна из них предлагает засчитать учащимся выпускных классов результаты промежуточной аттестации – годовых школьных оценок в качестве результатов государственной итоговой аттестации и выдать на основании них аттестаты. В случае принятия закона такое решение будет принимать правительство РФ.

Вторая предполагает наделить правительство правом устанавливать порядок и критерии распределения дополнительных контрольных цифр приема для обучения по программам среднего профессионального и высшего образования. На данный момент у научного сообщества нет единого решения о том, как в условиях пандемии будет организован процесс проведения вступительных испытаний вузы. Этот вопрос сейчас является поводом для дискуссий в научном сообществе.

 

Напомним, ранее сообщалось о возможном переносе ЕГЭ на август и только для тех, кто планирует поступать в высшие учебные заведения.

 

Сюжет: Коронавирус
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