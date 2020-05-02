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В регионе после карантина возобновили работу два медицинских учреждения

В регионе после карантина возобновили работу два медицинских учреждения

После дезинфекции открыты отделения Тульской городской клинической больницы скорой медицинской помощи и Тульской областной стоматологической поликлиники.

Возобновило свою работу терапевтическое и реаниматологическое отделения Тульской городской клинической больницы скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина, а также отделение областной стоматологической поликлиники в Туле (ул. Кауля, 31) и филиал в Щекине.

Сотрудники медицинских учреждений получили отрицательные анализы на коронавирусную инфекцию и приступили к работе.

Стационары открыты для приема пациентов.

 

 

Сюжет: Коронавирус
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