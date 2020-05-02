В регионе после карантина возобновили работу два медицинских учреждения
После дезинфекции открыты отделения Тульской городской клинической больницы скорой медицинской помощи и Тульской областной стоматологической поликлиники.
Возобновило свою работу терапевтическое и реаниматологическое отделения Тульской городской клинической больницы скорой медицинской помощи им.
Сотрудники медицинских учреждений получили отрицательные анализы на коронавирусную инфекцию и приступили к работе.
Стационары открыты для приема пациентов.
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