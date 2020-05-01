Погода в Туле 2 мая: небольшой дождь и до +18

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По данным синоптиков, столбик термометра не будет опускаться ниже нуля.

В субботу 2 мая на территории Тульской области ожидается переменная облачность. Как сообщает МЧС региона со ссылкой на данные Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь.

Ветер восточной четверти 5−10 м/с. Температура воздуха по области ночью +1…+6ºС, днем +13…+18ºС. Атмосферное давление 740−745 мм рт. ст. Метеорологическая дальность видимости — 7000 м, во время осадков — 5000 м.