Тульские десантники отмечают 76-летие со дня образования 106-й ВДД

Фото Ивана Кретинина

За годы существования дивизии более 50 тысяч военнослужащих были награждены орденами и медалями.

106-я гвардейская Краснознаменного ордена Кутузова дивизии ВДВ отмечает 76-летие. Соединение было образовано в самом разгаре Великой Отечественной войны, а 17 марта 1944 года за овладение венгерским городом Мор Приказом Верховного Главнокомандующего № 306 была награждена первым орденом – Кутузова II степени.

26 апреля 1944 года дивизии был вручен орден Красного Знамени. Эта дата стал днём образования соединения.

Тульские десантники принимали участие во всех крупных войнах и вооруженных конфликтах последних десятилетий – в Афганистане, Чечне, Грузии. Дивизия оснащена самыми современными образцами вооружения, военной и специальной техники.

106-я гвардейская дивизия ВДВ воспитала 28 Героев Советского Союза и России. Более 50 тысяч тульских десантников награждены орденами и медалями.

13 августа 2015 года указом Президента Российской Федерации дивизии присвоено почётное наименование «Тульская». Командует соединением гвардии полковник Евгений Тонких.