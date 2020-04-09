Тульский городовой защитился от коронавируса

Фото: vk.com/club65741206

На скульптурах мальчика и городового, «охраняющего» вход в Тульский кремль, появились медицинские маски.

Таким своеобразным способом решено привлечь внимание туляков к необходимости использования средств индивидуальной защиты и соблюдения рекомендаций в условиях особого режима, действующего на территории региона из-за коронавируса.

Кстати, действующие сотрудники тульской полиции вместе с представителями других экстренных служб не остались в стороне, и призывают туляков оставаться дома, беречь себя и своих близких.