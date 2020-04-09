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Тульский городовой защитился от коронавируса
Фото: vk.com/club65741206

Тульский городовой защитился от коронавируса

На памятнике, расположенном возле городского кремля, появились медицинские маски.

На скульптурах мальчика и городового, «охраняющего» вход в Тульский кремль, появились медицинские маски.

Таким своеобразным способом решено привлечь внимание туляков к необходимости использования средств индивидуальной защиты и соблюдения рекомендаций в условиях особого режима, действующего на территории региона из-за коронавируса.

Кстати, действующие сотрудники тульской полиции вместе с представителями других экстренных служб не остались в стороне, и призывают туляков оставаться дома, беречь себя и своих близких.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:55 −3
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