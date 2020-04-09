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Погода в Туле 10 апреля: облачно, дождливо, низкое давление

Погода в Туле 10 апреля: облачно, дождливо, низкое давление

Синоптики обещают до 13 градусов тепла и умеренный западный ветер.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в регионе будет облачно с прояснениями. Небольшой дождь (до 2 мм за сутки). 

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью – от +2 до +7, днём – от +8 до +13 градусов. Атмосферное давление низкое – 735-740 мм рт. ст.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 07:00 +5
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