Погода в Туле 10 апреля: облачно, дождливо, низкое давление

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в регионе будет облачно с прояснениями. Небольшой дождь (до 2 мм за сутки).

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью – от +2 до +7, днём – от +8 до +13 градусов. Атмосферное давление низкое – 735-740 мм рт. ст.