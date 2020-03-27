Более 2000 жителей Тульской области находятся на карантине

Фото pixabay.com.

27 марта на брифинге для СМИ первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области, руководитель оперативной группы Валерий Шерин сообщил об эпидемиологической обстановке в регионе.

На данный момент выявлено 8 случаев лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Идет активное тестирование граждан «группы риска» — то есть в первую очередь тех, кто недавно вернулся из-за рубежа.

Всего в регионе находятся на карантине 2024 человека, за ними установлено медицинское наблюдение.

По словам Валерия Шерина, динамика возвращения людей из-за границы падает: если еще недавно в день в регион возвращалось от 300 до 400 человек, то сегодня их всего 150. Но тем не менее ожидается, что число людей с подозрениями на коронавирусную инфекцию будет расти.

Отмечено, что в регионе осталось два муниципалитета, где нет жителей на карантине.

– В период длинных выходных, объявленных Президентом, мы ожидаем приезд в область людей из соседних регионов, в том числе из Москвы и Московской области. Поэтому, как и во многих других регионах, указом губернатора введены дополнительные ограничительные меры, — отметил Валерий Шерин. Об этом подробнее читайте здесь.