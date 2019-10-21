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БК «Арсенал» взял реванш у БК «Динамо»

БК «Арсенал» взял реванш у БК «Динамо»

Ответная игра завершилась со счетом 97:95 в пользу оружейников.

БК «Арсенал» провел выездной тур в Ставрополе. Тульские оружейники сыграли два матча против местного «Динамо». Первая игра осталась за хозяевами площадки — динамовцы победили по счетом 82:77 (27:19, 23:20, 19:17, 13:21).

В ответном матче баскетболисты «Арсенала» взяли реванш у соперника — 97:95 (25:9, 30:22, 25:31, 17:33). Самый результативным в составе нашей команды стал Андрей Куземкин, набравший 19 очков за 21 минуту. Более 10 очков также набрали Павел Сизов, Евгений Маринин, Давид Дзандзава, Дмитрий Рытенко и Артём Попов.

Следующие матчи для оружейников станут домашними. С тобольским «Нефтехимиком» «Арсенал» сыграет 27 и 28 октября в «Новом поколении». Начало матчей в 17.00 и 19.00 соответственно.

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 20:26 0
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