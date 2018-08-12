новости
новости
Регистрация
В Тульской области на ревизию месторождений полезных ископаемых выделили 6,5 млн

В Тульской области на ревизию месторождений полезных ископаемых выделили 6,5 млн

Тендер на ревизионное обследование общераспространенных ресурсов нераспределенного фонда недр разметило на портале госзакупок областное Минэкологии.

На эти цели из бюджета выделяют максимум 6,5 миллионов рублей.

По техзаданию подрядчик должен выявить 133 месторождения полезных ископаемых для дальнейшей разработки. Также должен быть учтен «территориальный баланс» торфа, керамзитовых глин, строительного песка и щебня, известняка, гипса и других ресурсов.

Работы будут проводиться в два этапа, первый из которых должен быть завершен до начала зимы нынешнего года, а второй — до 1 ноября следующего, — пишет globalmsk.

вчера, в 21:00 +2
Другие статьи по темам
Событие
разработкаполезные ископаемыетендер
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Администрация Тулы: Провал в центре Тулы ликвидируют за несколько дней
Администрация Тулы: Провал в центре Тулы ликвидируют за несколько дней
Где в Туле отключат свет 13 августа
Где в Туле отключат свет 13 августа
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.