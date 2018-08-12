В Тульской области на ревизию месторождений полезных ископаемых выделили 6,5 млн

На эти цели из бюджета выделяют максимум 6,5 миллионов рублей.

По техзаданию подрядчик должен выявить 133 месторождения полезных ископаемых для дальнейшей разработки. Также должен быть учтен «территориальный баланс» торфа, керамзитовых глин, строительного песка и щебня, известняка, гипса и других ресурсов.

Работы будут проводиться в два этапа, первый из которых должен быть завершен до начала зимы нынешнего года, а второй — до 1 ноября следующего, — пишет globalmsk.