Молодежное пространство «Газон» в Тульском кремле: афиша на 2 августа

Фото из архива Myslo.

В четверг, 2 августа, в Тульском кремле продолжит свою работу молодежное пространство «Газон». Весь день для туляков и гостей города пройдут тренировки, игры и мастер-классы.

На сцене с 19.00 до 20.00 по многочисленным заявкам и просьбам на сцене снова открытый микрофон – творческая возможность самовыражения для всех, кто любит петь, читать, танцевать или же любой другой вид искусства.

В 20.00 гостей ожидает баттл диджеев и рэперов в рамках проекта радио «Рекорд».

Всем любителям спорта «Газон» предлагает тренировку Make Body. Начало в 19.00.

На территории игротеки все желающие смогут сразиться в настольные игры — Монополию, Имаджинариум, Дженгу, Уно, Дневник авантюриста, Свинтуса, Самурая, Манчкина, Экивоки, Alias, D&D, Метро 2033 и др. — с 14.00 до 20.00.

Интеллектуальная игра #Врубильник начнется в 18.00.

Для всех, кто постоянно хочет узнавать что-то новое, организаторы «Газона» подготовили тренинг защиты от манипуляций «Баланс: как не идти на поводу у других людей» (с 15.30 до 17.00) и занятия в клубе иностранного общения (17.00-18.30). А с 17.30 начнутся занятия в школе скорочтения.

В 17.00 состоится экскурсия «Тула мистическая». Пройдя по маршруту, все желающие познакомятся с местами закладки древних кладов, охраняемых призраками, а также узнают, как удалось спасти город при большом пожаре 1834 года.

Сбор группы в 16.50 у инфоцентра проекта «Газон» в Тульском кремле.

На экскурсии требуется предварительная запись здесь.

Площадки проекта работают в Тульском кремле по будням всё лето, вход — свободный.