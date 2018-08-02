новости
новости
Регистрация
Молодежное пространство «Газон» в Тульском кремле: афиша на 2 августа
Фото из архива Myslo.

Молодежное пространство «Газон» в Тульском кремле: афиша на 2 августа

Туляков ждут мастер-классы, фитнес-тренировка и открытый микрофон.

В четверг, 2 августа, в Тульском кремле продолжит свою работу молодежное пространство «Газон». Весь день для туляков и гостей города пройдут тренировки, игры и мастер-классы.

На сцене с 19.00 до 20.00 по многочисленным заявкам и просьбам на сцене снова открытый микрофон – творческая возможность самовыражения для всех, кто любит петь, читать, танцевать или же любой другой вид искусства.

В 20.00 гостей ожидает баттл диджеев и рэперов в рамках проекта радио «Рекорд».

Всем любителям спорта «Газон» предлагает тренировку Make Body. Начало в 19.00.

На территории игротеки все желающие смогут сразиться в настольные игры — Монополию, Имаджинариум, Дженгу, Уно, Дневник авантюриста, Свинтуса, Самурая, Манчкина, Экивоки, Alias, D&D, Метро 2033 и др. — с 14.00 до 20.00.

Интеллектуальная игра #Врубильник начнется в 18.00.

Для всех, кто постоянно хочет узнавать что-то новое, организаторы «Газона» подготовили тренинг защиты от манипуляций «Баланс: как не идти на поводу у других людей» (с 15.30 до 17.00) и занятия в клубе иностранного общения (17.00-18.30). А с 17.30 начнутся занятия в школе скорочтения.

В 17.00 состоится экскурсия «Тула мистическая». Пройдя по маршруту, все желающие познакомятся с местами закладки древних кладов, охраняемых призраками, а также узнают, как удалось спасти город при большом пожаре 1834 года.

Сбор группы в 16.50 у инфоцентра проекта «Газон» в Тульском кремле.

На экскурсии требуется предварительная запись здесь.

Площадки проекта работают в Тульском кремле по будням всё лето, вход — свободный.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 10:30 +1
Другие статьи по темам
Событие
Газонпроектмастер-классыигрыэкскурсия
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Губернатор проконтролировал строительство тульской набережной: фото
Губернатор проконтролировал строительство тульской набережной: фото
Утреннее ДТП собрало пробку на пр. Ленина в Туле
Утреннее ДТП собрало пробку на пр. Ленина в Туле
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.