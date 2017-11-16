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Из-за аварий на трубопроводе часть домов в Туле осталась без воды
Фото ryazpressa.ru

Из-за аварий на трубопроводе часть домов в Туле осталась без воды

Сейчас ведутся восстановительные работы на трех объектах города.

Специалисты АО «Тулагорводоканал» проводят аварийно-восстановительные работы на трех тульских трубопроводах по адресам:

  • ул. Белоусова, 2,
  • ул. Седова, 16, 18,
  • пос. Победа, ул. Октябрьская, 2.

До окончания работ подача холодной воды ограничена по следующим адресам:

  • Ханинский проезд, 11, 11/2,
  • ул. Седова, 16, 18,
  • пос. Победа,
  • пос. Трудовой.
Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 11:41 +1
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