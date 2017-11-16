Фото ryazpressa.ru
Из-за аварий на трубопроводе часть домов в Туле осталась без воды
Сейчас ведутся восстановительные работы на трех объектах города.
Специалисты АО «Тулагорводоканал» проводят аварийно-восстановительные работы на трех тульских трубопроводах по адресам:
- ул. Белоусова, 2,
- ул. Седова, 16, 18,
- пос. Победа, ул. Октябрьская, 2.
До окончания работ подача холодной воды ограничена по следующим адресам:
- Ханинский проезд, 11, 11/2,
- ул. Седова, 16, 18,
- пос. Победа,
- пос. Трудовой.
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