На М-2 «Крым» произошло тройное ДТП

Фото УГИБДД по Тульской области.

23 января в 8.00 на 169-м километре автодороги М-2 «Крым» автомобиль «Тойота Камри» под управлением 45-летнего мужчины столкнулся с двигавшимся в попутном направлении «Киа Рио». После этого «Киа» врезался в «Шевроле Авео».

В результате ДТП пострадала 38-летняя пассажирка «Тойоты». После оказания медицинской помощи женщина была отпущена домой, сообщает УГИБДД по Тульской области.