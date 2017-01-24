новости
новости
Регистрация
На М-2 «Крым» произошло тройное ДТП
Фото УГИБДД по Тульской области.

На М-2 «Крым» произошло тройное ДТП

В аварии пострадала 38-летняя женщина.

23 января в 8.00 на 169-м километре автодороги М-2 «Крым» автомобиль «Тойота Камри» под управлением 45-летнего мужчины столкнулся с двигавшимся в попутном направлении «Киа Рио». После этого «Киа» врезался в «Шевроле Авео».

В результате ДТП пострадала 38-летняя пассажирка «Тойоты». После оказания медицинской помощи женщина была отпущена домой, сообщает УГИБДД по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:06 −1
Другие статьи по темам
Событие
авариядтп
Место
Тульская область
Прочее
пострадавшая

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские водители: «Пока между «умными» и обычными светофорами разницы не видно»
Тульские водители: «Пока между «умными» и обычными светофорами разницы не видно»
Как мы проходили обследование на рак кожи
Как мы проходили обследование на рак кожи
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика