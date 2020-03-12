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«Вижу, на тебе порча!»: тулячка отдала уличной гадалке кольца, золото и деньги

«Вижу, на тебе порча!»: тулячка отдала уличной гадалке кольца, золото и деньги

Полицейские разыскивают мошенницу.

В полицию обратилась 25-летняя жительница Тулы. Она рассказала, что в районе рынка в Привокзальном округе к ней подошла женщина и предложила снять порчу, которую она «увидела» на потерпевшей.

Для того чтобы «обряд» прошел успешно, девушка должна была отдать все ценные вещи и деньги. После того как тулячка распрощалась с цепочкой, тремя золотыми кольцами и четырьмя тысячами рублей, она поняла, что произошло. Но мошеннице к тому моменту уже удалось скрыться.

Сейчас полицейские устанавливают личность и местонахождение злоумышленницы.

 

Стражи правопорядка просят туляков быть внимательнее. Попытки неизвестных лиц на улице начать диалог с предложением погадать, купить какие-либо товары по выгодной цене или под иным привлекательным предлогом могут содержать умысел на обман. Следует быть внимательными и бдительными, чтобы не пострадать от действий мошенников.

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Автор: Валерия Дьячкова
сегодня, в 14:05 +5
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