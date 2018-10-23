Фото пресс-службы «Арсенала».
Что творилось в раздевалке «Арсенала» после победы над «Спартаком»: видео
Очень красноречивое видео появилось в группе тульского клуба ВКонтакте. :)
У болельщиков тульского «Арсенала» есть уникальная возможность заглянуть в раздевалку к игрокам после матча со «Спартаком». Напомним, оружейники обыграли московский клуб со счетом 3:2. После проигрыша тульской команде «Спартак» уволил главного тренера Массимо Карреру.
Итак, что творилось в раздевалке после долгожданной победы?
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