Премия «Бизнес-Успех» открыла в Туле новых бизнес-героев

18 октября в Туле прошел Всероссийский форум «Территория бизнеса — территория жизни», в рамках которого были определены финалисты и победители межрегионального этапа премии «Бизнес-Успех».

«Бизнес-Успех» — это национальная премия, всероссийский конкурс для предпринимателей, которые готовы заявить о своих проектах на государственном уровне. Уже 7 лет такие региональные форумы, как в Туле, открывают новых бизнес-героев России. Организаторами мероприятия являются «ОПОРА РОССИИ», Агентство стратегических инициатив, Общественная палата РФ. В Туле соорганизатором форума выступило Правительство Тульской области.

Участников форума и номинантов премии приветствовал Вячеслав Романов, заместитель министра экономического развития Тульской области:

– Мы рады, что Тульская область стала площадкой для такого важного мероприятия, потому что развитие малого и среднего бизнеса невозможно без комплексной работы по созданию благоприятного бизнес-климата. Мы успешно внедряем новые инициативы, поддерживаем диалог власти, бизнеса и общества. И это дает свои результаты. Тульская область третий год входит в топ-5 регионов с лучших инвестиционным климатом, и важной составляющей здесь является работа, связанная с малым и средним предпринимательством. Регион демонстрирует положительную динамику роста малого и среднего бизнеса, оборота производимой им продукции, и на этом мы не собираемся останавливаться. Особое место в программе сегодняшнего форума занимает межрегиональный этап национальной премии «Бизнес-Успех».

Для номинантов это уникальная возможность заявить о себе, добиться признания, а для победителей — представить свои бизнес-идеи уже на федеральном уровне.

В рамках межрегионального этапа премии «Бизнес-Успех» сотни предпринимателей из 20 городов Центрального федерального округа рассказали о своём опыте. Экспертная комиссия отобрала самые перспективные бизнес-идеи и определили трех финалистов в каждой номинации. Портал MySLO представляет вашему вниманию наиболее яркие и важные для города проекты и их авторов.

Фабрика «Медовые традиции» — новый взгляд на тульские пряники

Финалистом премии «Бизнес-Успех» стал производитель традиционного тульского гостинца-сувенира, тульского пряника, — фабрика «Медовые традиции». О своем предприятии рассказывает его основатель Светлана Тимакова:

Светлана Тимакова (справа).

– Фабрика «Медовые традиции» была открыта в 2013 году и за пять лет стала одним из крупнейших в Туле частных производств медовых печатных пряников. Сегодня мы производим более 80 наименований продукции, разработано 104 пряничных формы.

Выходя на рынок, мы сделали акцент на двух моментах. Первый — это высокое качество продукта.

Мы соблюдаем технологию изготовления тульских пряников, известную более 300 лет, и используем только натуральные компоненты.

Никаких добавок и консервантов: только мука высшего сорта, мед, фруктовые и ягодные начинки, сгущенное молоко.

Второй момент — это внешний вид, упаковка, ведь тульский пряник — это не только лакомство, но и сувенир, который часто покупают в подарок. Для наших пряников мы разработали художественные коробки, яркие и запоминающиеся, — в форме балалайки, книги и др.

С первых лет своей работы «Медовые традиции» развиваются в разных направлениях. Кроме производства пряников, мы открыли выпуск еще одного традиционного лакомства — яблочной пастилы в подарочной упаковке.

А одним из самых интересных наших проектов стала экскурсионная программа: на базе фабрики открыт экскурсионный центр, где проходят интерактивные занятия для туляков и гостей города.

Посетители своими руками лепят и пекут пряники и знакомятся с традициями тульского пряничного дела.

Нашими гостями были жители разных регионов России и стран Европы. Фабрика проводит и выездные мастер-классы: для этого мы приобрели дровяную печь для создания пряников.

Новинкой этого года стал тульский пряник с башкирским медом — сочетание двух неповторимых вкусов и природной пользы.

Когда «Медовые традиции» выходили на рынок, конкуренцию нам составляли две крупные фабрики, за время нашей работы появлялись и исчезали новые производители. Мы заняли прочную позицию, потому что вкладываем душу во все аспекты — рецепты пряников, их упаковку, живое общение с потребителями. Ведь невозможно добиться успеха в бизнесе, не любя его. Надо жить тем, что ты делаешь, и только тогда всё будет получаться.

Тульская кондитерская фабрика «Медовые традиции»:

Тула, ул. Скуратовская, 98.

Тел. (4872) 503-503.

www.medovye.com

«Тульский легион» — пейнтбол для удовольствия и спортивных побед

В номинации «Лучший проект в сфере здорового образа жизни» победителем стал Иван Пахомов и его пейнтбольный клуб «Тульский легион» — частный парк пейнтбола для детей и взрослых.

Иван Пахомов.

— «Тульский легион» — пейнтбольный парк площадью 5 гектаров и большим количество игровых площадок спортивного и тактического направления.

Наша история началась со студенческой волонтерской инициативы по популяризации здорового образа жизни путем организации спортивных мероприятий. Три года мы работали на базе городского парка, второй комплекс был построен на арендованной территории, а теперь у нас есть свой спортивный парк.

С нуля, никого не копируя, мы создали комплекс, уникальный во всем, начиная от выбора места и заканчивая оборудованием.

Все площадки оборудованы ночным освещением. 200 комплектов экипировки позволяют устраивать соревнования в формате 100 на 100.

Благодаря особому подходу к обеспечению безопасности мы можем проводить детские пейнтбольные праздники.

Мы уделяем большое внимание благотворительности. Разработала программа для детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках которой мы проводим бесплатные тренировки и соревнования.

Для тех, кто не может посетить наш комплекс, мы проводим выездные соревнования на территории детских домов — их посетили почти 10 тысяч детей.

Созданные нами выездные комплексы позволяют нам выйти за рамки нашего региона: они использованы уже на более чем 60 выездных спортивных мероприятиях численностью более 5000 участников.

Наша главная цель — дать людям альтернативу спортивного отдыха и расширить горизонты этого вида спорта. Пейнтбол хорош тем, что он не требует подготовки.

Многие приходят просто ради приключений, а в ходе игры получают навыки выживания, сплоченной работы в команде, улучшают свою физическую форму.

И из тактического направления пейнтбола (когда люди приезжают просто поиграть «в войнушку») можно перейти в пейнтбол спортивный.

«Тульский легион» является единственной в регионе бесплатной тренировочной базой для спортсменов, которые представляют Тульскую область на региональных и всероссийских соревнованиях, являются обладателями Кубка России.

Наша база — единственная в Тульской области, где проходят официальные спортивные соревнования по пейнтболу.

У нас есть большие возможность по подготовке молодых спортсменов. Я реализовал свою задачу, которую ставил давно: три года назад у нас начались первые тренировки воспитанников социальных учреждений, а в этом году команда ГУ ТО СРЦН №1 «Легион» стала чемпионом Тульской области.

Пейнтбольный парк «Тульский легион»

Тула, дер. Варваровка, 1-а.

Тел.: 8-920-277-43-88, 71-72-03.

legiontula.ru

«Мануфактория» — детский город профессий

«Лучший созидательный проект» — такое звание теперь будут носить «Мануфактория» предпринимателя Инны Давлетшиной. Инна создала в Туле детский город профессий, где ребёнок в процессе игры может освоить профессию своей мечты, заработать свои первые деньги и распорядиться ими.

Инна Давлетшина.

— «Мануфактория» — это настоящий город в миниатюре, в котором главные — дети. Это большая территорию с 30 домиками-мануфактурами, в каждой из которых работает профессиональный наставник. Он принимает детей на работу, обучает их профессии, выдает зарплату.

Наша задача — в том, чтобы каждый ребенок не только весело провел время, но и получил настоящие навыки для реальной жизни.

Представьте, что, уйдя от нас, ребенок дома сможет приготовить завтрак, измерить давление, поклеить обои.

Мы работаем как с детьми, так и со взрослыми: в «Мануфактории» разработано более 40 детских программ и 2 — взрослых. Моя особая гордость — программа для деток с особенностями развития и для детей из детских домов. А еще мы гордимся тем, что вносим свой вклад в развитие туризма в Тульской области: сегодня в «Мануфакторию» приезжают дети из 7 соседних областей.

В «Мануфактории» используются все современные методики формата Edutainment (образование+развлечение): мастер-классы, ролевые игры, всевозможные шоу, baby-театр, тематически программы, квесты. «Мануфактория» — классный продукт: это одновременно радость для ребенка и его обучение, помощь с профориентацией. Мы — как волшебная распределяющая шляпа Гарри Поттера, помогаем детям понять, куда по жизни им идти дальше.

Детский город профессий «Мануфактория»:

Тула, ТРЦ «Макси», ул. Пролетарская, 2.

Тел.: (4872) 77-02-13, 8-961-260-53-68.

manufaktoria.ru

Все победители получили главный символ премии «Бизнес-Успех» — статуэтки «Золотой домкрат».

Лидеры премии получат медиаподдержку от оргкомитета премии «Бизнес-Успех», а их руководители — путевку в финал, где поборются за право называться лучшими предпринимателями России в 2018 году.