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Несколько домов в Пролетарском округе Тулы остаются без отопления

Несколько домов в Пролетарском округе Тулы остаются без отопления

Как сообщили Myslo в ЗАО «Тулатеплосеть», подача тепла планируется через час-полтора.

Как стало известно Myslo, вечером 12 января примерно 40 домов в Пролетарском округе Тулы остались без отопления. По информации пресс-службы администрации Тулы, специалистами ЗАО «Тулатеплосеть» ведутся плановые работы по замене части теплопровода и задвижек. О проведении данных работ были оповещены управляющие компании, ЕДДС. Как и планировалось, они проводятся, когда температура воздуха на улице повысилась до приемлемых значений.
 
Как сообщили в администрации города, пуск тепла планировался на 21.00. Однако на момент публикации новости ряд домов всё еще остаётся без отопления.
 
В ЗАО «Тулатеплосеть» рассказали, что в 30 домах округа станет тепло через час-полтора.
 
Автор: Ирина Суркова, сегодня, в 21:34 0
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