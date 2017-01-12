Несколько домов в Пролетарском округе Тулы остаются без отопления

Как сообщили Myslo в ЗАО «Тулатеплосеть», подача тепла планируется через час-полтора.

Как стало известно Myslo, вечером 12 января примерно 40 домов в Пролетарском округе Тулы остались без отопления. По информации пресс-службы администрации Тулы, специалистами ЗАО «Тулатеплосеть» ведутся плановые работы по замене части теплопровода и задвижек. О проведении данных работ были оповещены управляющие компании, ЕДДС. Как и планировалось, они проводятся, когда температура воздуха на улице повысилась до приемлемых значений.

Как сообщили в администрации города, пуск тепла планировался на 21.00. Однако на момент публикации новости ряд домов всё еще остаётся без отопления.