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В Туле в честь Дня эколога пройдет фестиваль на набережной Упы

В Туле в честь Дня эколога пройдет фестиваль на набережной Упы

Туляков ждут познавательные лектории, мастер-классы, йога, конкурсы и многое другое!

4 июня на набережной реки Упы в преддверии Дня эколога состоится тульский экологический фестиваль.

Праздник пройдет на набережной реки Упы с 12.00 до 18.00.

Участников фестиваля ждут:

1. Выступления известных спикеров на лекционной площадке на темы:

  • экологического воспитания и рационального природопользования,
  • раздельного сбора отходов,
  • выгодных экопривычек в быту,
  • натуральной косметики и бытовой химии,
  • осознанного родительства;

2. Бесплатные занятия йогой на воздухе в течение всего фестиваля от ведущих йога-центров города;

3. Площадка с мастер-классами по созданию различных изделий своими руками;

4. Площадка с мастер-классами по приготовлению вегетарианской кухни;

5. Handmade зона;

6. Площадка Тульского экзотариума:

  • настольные экологические игры,
  • интерактивные мини-лекции с участием питомцев зоопарка,
  • благотворительный аукцион - экосумки, расписанные сотрудниками Тульского экзотариума,
  • экологический квест - биоблиц;

7. Площадка «буккроссинга» (свободного обмена книгами) и сбора макулатуры от населения;

8. Арт-объекты из пэт-бутылок;

9. Музыкальные выступления; 

10. Награждение эколидеров и активистов и многое другое.

Участников фестиваля также ждет много конкурсов и розыгрышей, хорошее настроение и, конечно же, экологические подарки!

Мероприятие проводится при поддержке тульского регионального общественного движения «Яснополянское соглашение», администрации города Тулы и тульского городского отделения Партии «Единая Россия».

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 10:19 0
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