В Туле в честь Дня эколога пройдет фестиваль на набережной Упы
Туляков ждут познавательные лектории, мастер-классы, йога, конкурсы и многое другое!
4 июня на набережной реки Упы в преддверии Дня эколога состоится тульский экологический фестиваль.
Праздник пройдет на набережной реки Упы с 12.00 до 18.00.
Участников фестиваля ждут:
1. Выступления известных спикеров на лекционной площадке на темы:
- экологического воспитания и рационального природопользования,
- раздельного сбора отходов,
- выгодных экопривычек в быту,
- натуральной косметики и бытовой химии,
- осознанного родительства;
2. Бесплатные занятия йогой на воздухе в течение всего фестиваля от ведущих йога-центров города;
3. Площадка с мастер-классами по созданию различных изделий своими руками;
4. Площадка с мастер-классами по приготовлению вегетарианской кухни;
5. Handmade зона;
6. Площадка Тульского экзотариума:
- настольные экологические игры,
- интерактивные мини-лекции с участием питомцев зоопарка,
- благотворительный аукцион - экосумки, расписанные сотрудниками Тульского экзотариума,
- экологический квест - биоблиц;
7. Площадка «буккроссинга» (свободного обмена книгами) и сбора макулатуры от населения;
8. Арт-объекты из пэт-бутылок;
9. Музыкальные выступления;
10. Награждение эколидеров и активистов и многое другое.
Участников фестиваля также ждет много конкурсов и розыгрышей, хорошее настроение и, конечно же, экологические подарки!
Мероприятие проводится при поддержке тульского регионального общественного движения «Яснополянское соглашение», администрации города Тулы и тульского городского отделения Партии «Единая Россия».