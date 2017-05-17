В Туле в честь Дня эколога пройдет фестиваль на набережной Упы

Туляков ждут познавательные лектории, мастер-классы, йога, конкурсы и многое другое!

4 июня на набережной реки Упы в преддверии Дня эколога состоится тульский экологический фестиваль.

Праздник пройдет на набережной реки Упы с 12.00 до 18.00.

Участников фестиваля ждут:

1. Выступления известных спикеров на лекционной площадке на темы:

экологического воспитания и рационального природопользования,

раздельного сбора отходов,

выгодных экопривычек в быту,

натуральной косметики и бытовой химии,

осознанного родительства;

2. Бесплатные занятия йогой на воздухе в течение всего фестиваля от ведущих йога-центров города;

3. Площадка с мастер-классами по созданию различных изделий своими руками;

4. Площадка с мастер-классами по приготовлению вегетарианской кухни;

5. Handmade зона;

6. Площадка Тульского экзотариума:

настольные экологические игры,

интерактивные мини-лекции с участием питомцев зоопарка,

благотворительный аукцион - экосумки, расписанные сотрудниками Тульского экзотариума,

экологический квест - биоблиц;

7. Площадка «буккроссинга» (свободного обмена книгами) и сбора макулатуры от населения;

8. Арт-объекты из пэт-бутылок;

9. Музыкальные выступления;

10. Награждение эколидеров и активистов и многое другое.

Участников фестиваля также ждет много конкурсов и розыгрышей, хорошее настроение и, конечно же, экологические подарки!

Мероприятие проводится при поддержке тульского регионального общественного движения «Яснополянское соглашение», администрации города Тулы и тульского городского отделения Партии «Единая Россия».