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Тульские спортсмены выступили на первенстве ЦФО по фигурному катанию

Тульские спортсмены выступили на первенстве ЦФО по фигурному катанию

Наш регион представили трое фигуристов.

С 12 по 14 февраля в Наро-Фоминске Московской области прошло первенство ЦФО по фигурному катанию среди юниоров. Тульскую область представили учащиеся Областной комплексной спортивной школы олимпийского резерва Тулы Валерия Костина, Евгений Зенкин и Ксения Зевахина.

Валерия Костина в результате упорной борьбы заняла 4 место среди 25 юниорок, а Ксения Зевахина — 8 место. Евгений Зенкин стал пятым среди 12 юниоров ЦФО.

Валерия Костина по итогам этапов Кубка России примет участие в финале соревнований, который пройдет с 26 февраля по 2 марта на арене «Мегаспорт» в Москве.

Подготовили спортсменов тренеры Ирина Назарова и Александр Егоров.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:47 +2
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