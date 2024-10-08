LADA Largus снова в наличии в Туле на Рязанской, 7

erid: F7NfYUJCUneP2WvWADLW

Много лет LADA Largus остается одним из самых популярных семейных автомобилей. Сейчас эта модель снова в наличии, а купить ее можно по программе господдержки.

Автомобиль LADA Largus – символ практичности и удобства. Эту модель много лет выбирают для семейных путешествий, городских дорог и поездок на дачу. В ней есть все что необходимо: надежный двигатель, адаптированный для работы на бензине АИ-92: прочный каркас кузова, стильная приборная панель, кондиционер и подушки безопасности. Можете быть уверены, Largus станет вашим надежным партнером на долгие годы.

Одно из главных преимуществ этого автомобиля – просторный салон и вместительный багажник. Вы сможете разместить всю семью и взять столько вещей, сколько необходимо.

Пару лет на рынке не было новых LADA Largus, но несколько месяцев назад производство этой модели возобновилось. Новенькие Largus сразу же появились в наличии у официального дилера «Корс Групп» LADA на ул. Рязанской, 7 в Туле. Здесь менеджеры расскажут все о модели и условиях ее приобретения.

Вы приятно удивитесь: уехать на новом автомобиле можно уже в день покупки.

И это еще не все. В честь возвращения легендарной модели действует особое предложение на покупку. Сейчас участники лизинговой программы получают скидку 150 000 рублей*.

Еще более выгодные условия ждут тех, кто воспользуется программой господдержки на покупку автомобиля. Она тоже не работала несколько месяцев и возобновилась только в середине сентября.

Как купить Lada Largus со скидкой?

Купить автомобиль с 20%-ной субсидией от государства могут сотрудники медицинских и образовательных организаций, инвалиды любой группы, военнослужащие, мобилизованные и добровольцы, находящиеся в зоне СВО, а также их семьи.

Государство, по сути, готово оплатить ваш первый взнос по кредиту, а остальное вы можете оформить по льготной ставке.**

Так, приобрести LADA Largus можно по цене всего от 1 328 000 рублей. Найти новый надежный автомобиль с такой стоимостью сейчас практически невозможно!

Программа господдержки на покупку машины может прекратить свое действие в любой момент по решению Минпромторга РФ. Такое уже случалось не раз, поэтому стоит поторопиться.

Задумались о покупке LADA Largus?

Приходите в дилерский центр «КорсГрупп» на ул. Рязанской, 7 в Туле. Здесь вам помогут подо­брать автомобиль и приобрести его на выгодных условиях.

Тула, ул. Рязанская, 7.

Тел. 7 (4872) 51-57-36.

korsgroup.lada.ru

*Банк-партнер: АО «Автофинанс банк». Сроки проведения акции –

с 07.10 по 31.10.2024.

**Банк-партнер: АО «Автофинанс банк».

АО «ТУЛААВТОСЕРВИС». Реклама.