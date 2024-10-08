LADA Largus снова в наличии в Туле на Рязанской, 7

Автомобиль LADA Largus – символ практичности и удобства. Эту модель много лет выбирают для семейных путешествий, городских дорог и поездок на дачу. В ней есть все что необходимо: надежный двигатель, адаптированный для работы на бензине АИ-92: прочный каркас кузова, стильная приборная панель, кондиционер и подушки безопасности. Можете быть уверены, Largus станет вашим надежным партнером на долгие годы.
Одно из главных преимуществ этого автомобиля – просторный салон и вместительный багажник. Вы сможете разместить всю семью и взять столько вещей, сколько необходимо.
Пару лет на рынке не было новых LADA Largus, но несколько месяцев назад производство этой модели возобновилось. Новенькие Largus сразу же появились в наличии у официального дилера «Корс Групп» LADA на ул. Рязанской, 7 в Туле. Здесь менеджеры расскажут все о модели и условиях ее приобретения.
Вы приятно удивитесь: уехать на новом автомобиле можно уже в день покупки.
И это еще не все. В честь возвращения легендарной модели действует особое предложение на покупку. Сейчас участники лизинговой программы получают скидку 150 000 рублей*.
Еще более выгодные условия ждут тех, кто воспользуется программой господдержки на покупку автомобиля. Она тоже не работала несколько месяцев и возобновилась только в середине сентября.
Как купить Lada Largus со скидкой?
Купить автомобиль с 20%-ной субсидией от государства могут сотрудники медицинских и образовательных организаций, инвалиды любой группы, военнослужащие, мобилизованные и добровольцы, находящиеся в зоне СВО, а также их семьи.
Государство, по сути, готово оплатить ваш первый взнос по кредиту, а остальное вы можете оформить по льготной ставке.**
Так, приобрести LADA Largus можно по цене всего от 1 328 000 рублей. Найти новый надежный автомобиль с такой стоимостью сейчас практически невозможно!
Программа господдержки на покупку машины может прекратить свое действие в любой момент по решению Минпромторга РФ. Такое уже случалось не раз, поэтому стоит поторопиться.
Задумались о покупке LADA Largus?
Приходите в дилерский центр «КорсГрупп» на ул. Рязанской, 7 в Туле. Здесь вам помогут подобрать автомобиль и приобрести его на выгодных условиях.
Тула, ул. Рязанская, 7.
Тел. 7 (4872) 51-57-36.