Участники проекта «Герой 71» реализуют себя в культурной сфере

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Ветераны СВО могут не только получить новую профессию, но и обрести навыки в разных сферах, которые помогут им полноценно реализовать свой потенциал.

В творческом пространстве «Ремеслофт» состоялся круглый стол, посвященный реализации программы «Герой 71». В нём приняли участие министр культуры и туризма Тульской области Татьяна Рыбкина, руководители госучреждений культуры, участники СВО и ветераны боевых действий.

Татьяна Рыбкина отметила, что наш регион одним из первых запустил программу «Герой 71». Благодаря губернатору Дмитрию Миляеву возможности проекта существенно расширились:

– Программа способствует формированию целостной системы личностного роста, где развитие собственных способностей неразрывно связано с позитивным влиянием на общество в целом. Участники становятся активными созидателями культурной среды региона, – сказала министр.

Герои поделились своими интересами в сфере культуры и планами на будущее.

Ветеран СВО Александр Солнцев планирует посещать культурно-просветительские мероприятия региона и активно участвовать в них. Один из авторов поэтического сборника «Военная Лира» Максим Чичкин намерен принять участие в выпуске аудиокниги.

Подопечный Татьяны Рыбкиной в программе наставничества Владислав Панов осенью начнет профессиональную переподготовку по направлению «Графический дизайн» в Тульском колледже искусства им. А. С. Даргомыжского. Его работы были представлены на форуме «Герой 71», а теперь Владислав готовится к персональной выставке.