Фото Алексея Пирязева

Совместно с ЗАГСом Тульской области на фестивале «Дикая Мята» 20 июня была организована торжественная церемония бракосочетаний. В прошлом году заветное «да» на «Дикой Мяте» сказали друг другу 7 пар!

Михаил Омельченко и Дарья Тимофеева (Краснодар):

«Моя жена сказала, что она будет самой счастливой, если она выйдет замуж здесь! Первые минуты в браке непонятные, но очень приятные!».

Петрова Инна и Сорокин Максим (Мурманск):

«Мы неоднократно сюда приезжали, знали, что здесь проходят свадьбы. А когда решили пожениться — как раз объявили анонс. Наше желание совпало с возможностью зарегистрировать брак здесь. Мы приехали с друзьями, сейчас в лагере соберёмся и будем отмечать. С утра съездили в Алексин за угощениями!»

Даниил Бычков и Юлия Лапицкая:

«Мы решили жениться на Мяте очень спонтанно — увидели пост про то, что есть такая возможность — и, собственно, все очень быстро произошло. Мы сами очень необычные люди, очень много путешествуем. Решили, что это наш формат — отличное начало еще одного путешествия».

Федоров Михаил и Небренчина Анастасия:

«Я приехала на Мяту в прошлом году и влюбилась. Это он привез меня, а я сделала ему тут предложение. Мы решили, что если наша пара продержится еще год до следующего фестиваля, то мы тут и поженимся. Миша ездит сюда уже на протяжении 15 лет каждый год, а для меня прошлый был первым».

Продюсер фестиваля Андрей Клюкин сказал молодоженам, что ему и всей команде очень приятно, что они выбрали для этого важного в своей жизни события именно «Дикую Мяту»:

«Каждый ваш брак, каждая ваша свадьба заслуга того, что мы сделали что-то хорошее и хочется это делать здесь. За это Вам спасибо! Мы находимся на музыкальном фестивале, где слушают музыку. И В браке очень важно уметь слышать друг друга. Я всем вас желаю научиться слышать друг друга, понимать, почему этот человек радуется или огорчается и тогда даже малюсенькие проблемы будут растворяться сразу. И самое главное — быть за друг друга. Я вас от всей души, от чистого сердца поздравляю! Желаю вам счастья, пусть у вас будут замечательные, здоровые и умные дети. И ждём вас уже с детьми на нашем фестивале!».