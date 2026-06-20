Вместе с экс-вратарем тульского «Арсенала» были чемпионы Высшей лиги - игроки МФК «ТЗМС» Александр Рудаков, Даниил Поляков и Никита Кострюков.

Мастер-класс от профессионалов своего дела провели на «Дикой Мяте» экс-вратарь тульского «Арсенала» Михаил Левашов и чемпионы Высшей лиги - игроки МФК «ТЗМС».

Юные футболисты тренировали точность ударов, изучали технику ведения мяча и тактику игры. Все маленькие участники мастер-класса получили памятные подарки и автографы.

«Задача была замечательная - поиграть с юными ребятами в футбол и конечно послушать прекрасную музыку. Я сам на Мяте второй раз. Все нравится, но мне, как олдскульному панк-рокеру, не хватает панк-движения на фестивале. Но рок жив и обязательно найду для себя что-нибудь», - поделился Михаил Левашов.