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В Туле стартовал пятый сезон «Том Сойер Феста»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле стартовал пятый сезон «Том Сойер Феста»

Открытие пятого сезона проекта состоялось в Тульской областной научной библиотеке 24 мая.

Добровольцы рассказали о своей работе и домах, которые будут восстанавливать в этом году. Это здания на улице Пирогова, 21 и 43, а также на улице Глеба Успенского, 27. Участники отметили важность сохранения исторического облика Тулы.

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— Плоды созидания видят не только те, кто этим занимается, но и все жители и гости нашего города — это тот важный вклад, который вносят участники фестиваля. Проект реализуется при постоянном содействии администрации Тулы, а инициатива была поддержана Дмитрием Вячеславовичем Миляевым еще в 2021 году, – подчеркнул министр внутренней политики и развития местного самоуправления Тульской области Дмитрий Ярцев.

Заместитель министра культуры и туризма Тульской области Елена Мартынова презентовала проект «Доброго Феста» — гастрофестиваля в поддержку деревянной Тулы, организатором которого выступает Агентство развития туризма Тульской области.

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Рестораны-участники добавят в меню «Доброе блюдо» или выберут позицию из действующего меню ресторана, а часть выручки от его продажи будут направлять в фонд «Том Сойер» на реставрацию деревянных домов Тулы.

 

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