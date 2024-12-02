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В парках областной столицы стартовал проект «Зима по-тульски»
Фото из архива Myslo.

В парках областной столицы стартовал проект «Зима по-тульски»

Публикуем афишу мероприятий.

1 декабря в парках Тулы стартовал традиционный проект «Зима по-тульски». Впервые он был реализован в 2016 году. 

Туляки смогут выбрать для себя самые интересные мероприятия по четырем направлениям: «Спорт», «Культура», «Детство» и «Спецпроекты». Все они бесплатны для посетителей и будут проходить в Центральном, Комсомольском, Пролетарском, Рогожинском парках, а также в Баташевском саду.

— Поскольку 2024 год в России объявлен президентом Владимиром Путиным Годом семьи, были расширены форматы досуга для подрастающего поколения в направлении «Детство». Добавлены новые мастер-классы и занимательные проекты, — рассказали в пресс-службе «Тульских парков».

Самым ожидаемым событием для маленьких посетителей Центрального парка станет открытие Резиденции Деда Мороза.

Оно состоится 21 декабря. Это праздник для детей и их родителей с анимационной программой, подарками и встречей с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Из ожидаемых мероприятий — «Новогодняя Почта Деда Мороза», «Забег Дедов Морозов», открытие катка, «Трейл Я-ПАТРИОТ».

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