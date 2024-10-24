Губернатор Миляев о ситуации с водоснабжением в Узловском районе: «Количество жалоб по воде не снижается»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

На мероприятии также присутствовали члены правительства региона.

Такие расширенные встречи — это новый формат работы губернатора с руководителями районов, направленный на решение проблемных вопросов в муниципалитетах.

Николай Терехов доложил о текущей ситуации в Узловском районе и реализации проектов.

Основным центром притяжения инвесторов в район являются индустриальный парк «Узловая» и особая экономическая зона «Узловая». В ОЭЗ 27 резидентов, из них 5 уже открыли производства. До конца 2024 года ожидается запуск еще двух заводов — по выпуску упаковочных материалов и переработке растительных масличных культур. Дмитрий Миляев поручил первому заместителю губернатора — председателю правительства Тульской области Михаилу Пантелееву и заместителю председателя правительства Павлу Татаренко совместно с администрацией муниципалитета сформировать план дополнительных мероприятий для увеличения мощности водоснабжения ОЭЗ «Узловая» в интересах ее резидентов.

В рамках нацпроекта «Образование» выполнено оснащение школы № 16, открыты «Точки роста» в Центре образования Краснолесский и ЦО № 11. В рамках нацпроекта «Развитие беспилотных авиационных систем» в школе № 22 созданы и оснащены кружки по программам дополнительного образования. Ведется ремонт в школе № 59. В Узловском районе действует постановление администрации муниципального образование по выплатам молодым учителям. Для решения кадрового вопроса министр образования Оксана Осташко обратила внимание главы администрации на необходимость заключения целевых договоров с ТГПУ им. Л. Н. Толстого для подготовки кадров.

На развитие сферы культуры в этом году направлено 80 млн руб. В рамках нацпроекта «Культура» ведется капремонт ДК п. Майского на сумму почти 58 млн рублей. Подрядчик отстает от графика работ. Дмитрий Миляев поручил Николаю Терехову держать на ежедневном особом контроле этот объект и завершить все работы до 1 декабря. Обновлено оборудование в зрительном зале ДК машиностроителей и в Молодежном театре. В следующем году будет установлен модульный клуб в селе Каменка.

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтировано пять участков дорог, велись работы по ямочному ремонту. Дополнительно ведется ремонт еще восьми участков дорог. В целом на ремонт муниципальных дорог в этом году была выделена беспрецедентная сумма — порядка 300 млн рублей.

Продолжается строительство автомобильного путепровода через железную дорогу. Работы будут завершены в сентябре 2025 года.

Обсуждались вопросы предоставления участков многодетным семьям. На сегодня более 370 семей стоят в очереди на их выделение. В Узловском районе будет актуализирован перечень земельных участков.

Шла речь о развитии природной зоны «Кондуки». Дмитрий Миляев поручил Михаилу Пантелееву провести совещание с муниципалитетом и инвесторами и определить перспективы развития территории.

В системе здравоохранения отмечена низкая укомплектованность врачами-специалистами и недостаточная работа по диспансеризации населения в рабочих коллективах.

Дмитрий Миляев поручил министру здравоохранения Михаилу Малишевскому держать эти вопросы на контроле и принять необходимые меры для их решения.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» выполнен ремонт 12 придомовых территорий. Благоустроена центральная часть парка Железнодорожников. Здесь обустроен фонтан, установлена многофункциональная спортивная площадка с резиновым покрытием. 1 августа в ходе посещения Дмитрием Миляевым Узловского района жители обратились с просьбой реконструкции существующего скейт-парка или установки нового, крытого объекта. Дмитрий Миляев поручил в 2025 году выделить средства на строительство нового современного открытого скейт-парка в Узловой.

Отдельно коснулись вопроса расселения жителей из аварийного жилья. Начиная с 2019 по 2024 годы из аварийного жилья в Узловой, поселках Дубовка и Партизан расселено 172 человека. Работа в этом направлении продолжается. Дмитрий Миляев поручил Михаилу Пантелееву и заместителю председателя правительства — министру имущественных и земельных отношений Игорю Казенному совместно с муниципалитетом проанализировать перспективы комплексного развития территорий, на которых возможно строительство многоквартирных домов.

Для подготовки к отопительному сезону проведены работы на сумму более 49 млн рублей. На объекты ЖКХ в Узловском районе в этом году было выделено более 370 млн рублей, в том числе порядка 307 млн рублей направлено на строительство канализационного коллектора. В 2025 году работы будут продолжены: уже подтверждено выделение более 200 млн рублей на первоочередные мероприятия по модернизации системы водоснабжения и водоотведения в Узловой и поселках.

— На решение вопросов, связанных с качеством водоснабжения, и в целом на жилищно-коммунальное хозяйство в Узловском районе выделяются серьезные средства. Они должны расходоваться эффективно. Раз количество жалоб по воде не снижается, значит меры недостаточно эффективны, — отметил губернатор.

Он поручил заместителю председателя правительства региона Наталье Аникиной взять на контроль все работы в сфере ЖКХ в Узловском районе и в течение недели предоставить дорожную карту с указанием видов работ и их сроков.

Губернатор также дал ряд поручений всем главам администраций.

— Необходимо держать на личном контроле все проекты в муниципалитетах. Все работы, которые должны быть завершены в 2024 году — должны быть завершены строго в этот срок. Обо всех работах необходимо информировать людей. Каждый житель должен понимать, какие работы ведутся, какие запланированы, какая эффективность будет от них, сколько будет благополучателей. Эти данные должны размещаться в открытых источниках, на удобных жителям ресурсах и площадках. Что касается обращений жителей — с ними нужно работать качественно, вдумчиво, предоставлять содержательные сутевые ответы. Нужно исключить равнодушие и стараться решать вопросы жителей, — подчеркнул Дмитрий Миляев.