Жители ул. Шухова в Туле: «Из-за коммуникаций ЖК ,,Вертикаль" нашу улицу постоянно затапливает»

Фото Ирины Страховой.

Местная жительница сетует: улицу часто затапливает, а с появлением современного жилого комплекса проблема только усугубилась.

В редакцию Myslo обратилась жительница дома № 6 по ул. Шухова. Она поделилась фотографиями «потопа», образовавшегося от аварии в ЖК «Вертикаль»: из-под асфальта там шла водопроводная вода, а Тулагорводоканал не мог устранить неполадки — участок ЖК не находится на их балансе.

— Нас и так каждый месяц затапливает. С нового микрорайона всё к нам течет. Когда дождь пройдёт — вся вода у нас. В квартире уже улитки поселились, — говорит Ирина Александровна.

Женщина вспоминает: проблемы начались именно с постройкой ЖК «Вертикаль». Если раньше жизнь на ул. Шухова была терпимой, то теперь подтопления — бесконечная история и зимой, и летом. Самостоятельно справляться с коммунальными проблема семья Ирины Страховой не может:

— Мы живём здесь с 2001 года, раньше всё было хорошо, а теперь сырость и плесень.

Из-за постоянной сырости в квартире Ирины начали отходить обои:

Да и в принципе жить в квартире стало практически невыносимо: всё время в помещении стоит канализационный смрад.

Так выглядела ул. Шухова днём 27 августа — спустя сутки после аварии в жилом комплексе. Сейчас аварию устранили с помощью сотрудников аварийной службы.