  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Жители ул. Шухова в Туле: «Из-за коммуникаций ЖК ,,Вертикаль" нашу улицу постоянно затапливает» - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Жители ул. Шухова в Туле: «Из-за коммуникаций ЖК ,,Вертикаль" нашу улицу постоянно затапливает»
Фото Ирины Страховой.

Жители ул. Шухова в Туле: «Из-за коммуникаций ЖК ,,Вертикаль" нашу улицу постоянно затапливает»

Местная жительница сетует: улицу часто затапливает, а с появлением современного жилого комплекса проблема только усугубилась.

В редакцию Myslo обратилась жительница дома № 6 по ул. Шухова. Она поделилась фотографиями «потопа», образовавшегося от аварии в ЖК «Вертикаль»: из-под асфальта там шла водопроводная вода, а Тулагорводоканал не мог устранить неполадки — участок ЖК не находится на их балансе.

— Нас и так каждый месяц затапливает. С нового микрорайона всё к нам течет. Когда дождь пройдёт — вся вода у нас. В квартире уже улитки поселились, — говорит Ирина Александровна. 

12beba56-390e-4162-8772-fbe74b2d559b.jpg

Женщина вспоминает: проблемы начались именно с постройкой ЖК «Вертикаль». Если раньше жизнь на ул. Шухова была терпимой, то теперь подтопления — бесконечная история и зимой, и летом. Самостоятельно справляться с коммунальными проблема семья Ирины Страховой не может:

— Мы живём здесь с 2001 года, раньше всё было хорошо, а теперь сырость и плесень.

Из-за постоянной сырости в квартире Ирины начали отходить обои:

40e3aa4e-4561-4861-9191-9485af309b0c.jpg

Да и в принципе жить в квартире стало практически невыносимо: всё время в помещении стоит канализационный смрад.

b68a99ae-651d-4747-93b6-6e9a3b7ccb3a.jpg

Так выглядела ул. Шухова днём 27 августа — спустя сутки после аварии в жилом комплексе. Сейчас аварию устранили с помощью сотрудников аварийной службы. 

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 17:40 +1
Другие статьи по темам
Событие
обращение читателейзатопило улицы
Место
улица ШуховаТула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
На ул. Вильямса водитель не стал ждать 3 секунды и проехал на красный
На ул. Вильямса водитель не стал ждать 3 секунды и проехал на красный
Закопать забыли: в Ясногорске жильцы многоквартирного дома больше месяца живут с «оголённой» теплотрассой
Закопать забыли: в Ясногорске жильцы многоквартирного дома больше месяца живут с «оголённой» теплотрассой
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.