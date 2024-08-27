Закопать забыли: в Ясногорске жильцы многоквартирного дома больше месяца живут с «оголённой» теплотрассой

Фото Михаила Гудзя.

Коммунальщики раскопали трубы отопления и не закопали: теперь выйти из дома местным жителям стоит больших усилий. Да и опасно это.

В редакцию Myslo обратилась жительница Ясногорска Ольга Кочанова. Около её дома на ул. Заводской, 13 больше месяца назад образовалась яма: коммунальные службы чинили трубы отопления. До сих пор на месте ремонта зияет огромная дыра.

Сарай пенсионерки находится прямо напротив дома. Теперь путь к нему практически отрезан, а в самом сарае нет света: коммунальщики потребовали отключить его на время ремонта. Но ремонт затянулся. Соседке Ольги не повезло ещё больше: вход в её сарай вообще завалило.

— Это продолжается с начала июля. И я не могу сказать, что «ремонтники» не работают совсем: приходят иногда, что-то делают. Но толку нет от их работы. Покопаются, а потом на неделю с лишним пропадают.

Ольга обращалась в ясногорскую администрацию. Там ей пообещали устранить все неудобства до начала отопительного сезона. С прошлого четверга коммунальные службы во двор дома не заглядывали.