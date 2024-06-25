Театр кукол в Туле отремонтирован на 40%: в правительстве назвали причины остановки ремонта

Техническое выполнение ремонта здания Театра кукол в Туле с января по май не изменилось и составляет 42,26%. Такие данные были озвучены сегодня на оперативном совещании правительства региона. Оно прошло под председательством врио губернатора Дмитрия Миляева.

Говорилось о риске нарушения срока ввода в эксплуатацию объекта. Согласно контракту, работы должны завершиться до 25 ноября 2024 года.

Было отмечено, что подрядчик ООО «Строительное управление № 3 — Экспертиза» на данный момент не предоставил проектно-сметную документацию. В связи с этим он не получил оплату за проделанную работу. Но из-за отсутствия финансирования он ее и не продолжает.

Напомним, здание было построено в XVIII веке. Это один из старейших объектов культурного наследия Тулы. Ремонт должны были завершить еще в июне 2023 года, но сроки перенесли на 2024 год. Осенью прошлого года объект проверяла прокуратура и выяснила, что подрядчик нарушил строительные нормы, из-за чего со двора рухнула стена здания театра. Из-за этого теперь необходимо уточнять проектно-сметную документацию.

Следственные органы по материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело ч. 1 ст. 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия народов РФ, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия). Общую сумму причиненного подрядчиком ущерба оценили в 7,7 млн рублей. Но в мае стало известно, что СК прекратил уголовное дело.

Контракт с подрядчиком — столичной компанией АО «ТСНРУ» — расторгли в одностороннем порядке. Застройщик подал иск в Арбитражный суд к Тульскому государственному театру кукол, требуя признать это решение незаконным, а также выплатить сумму в 51 млн рублей. Судебное решение пока не вынесено.

Нынешнему подрядчику большую часть ремонта предстоит провести снаружи — на данный момент внутренние работы завершены на 70%.

Дмитрий Миляев поручил усилить контроль, чтобы завершить ремонт в срок.