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С начала года на водных объектах Тульской области погибли 12 человек
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

С начала года на водных объектах Тульской области погибли 12 человек

Об этом рассказал руководитель тульского центра Государственной инспекции по маломерным судам Александр Лукьянов.

Он отметил, что чаще всего к трагедиям на воде приводит беспечности, легкомыслие и безответственность пострадавших. Основные причины несчастных случаев – несоблюдение правил поведения на воде, купание в нетрезвом состоянии и на необорудованных местах отдыха, а также оставление детей без присмотра.

С начала года на водных объектах региона погибло 12 человек, среди них 2 ребенка. Случаев гибели людей на благоустроенных пляжах не зафиксировано.

Перед началом купального сезона сотрудники областной поисково-спасательной службы и водолазы регионального МЧС обследовали водоёмы в 69 местах массового отдыха граждан. В местах, где купание запрещено, проведено 353 профилактических патрулирования, эта работа ведётся в постоянном режиме.

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