В тульских ЖК «Самоварофф» и «Баташевский сад» продолжаются перебои с горячей водой

Фото Юлии Антоновой

Вот уже несколько месяцев ЖК «Самоварофф» и «Баташевский сад» остаются фактически без горячей воды.

Перебои в ЖК «Баташевский сад» начались еще в октябре. Myslo уже писал о том, как жители дома № 5 по улице Самоварной были вынуждены мыться еле теплой водой.

Теперь в редакцию обратились собственники ЖК «Самоварофф», проживающие по той же улице, но в доме № 2. Помимо отсутствия горячего водоснабжения, они пожаловались на холод в квартирах: во время новогодних каникул стекла покрылись инеем с внутренней стороны.

Фото жителей ЖК «Самоварофф»

Собственники обвиняют в своих бедах владельца местной котельной — ИП Шахова. Он разорвал договор в одностороннем порядке с ресурсоснабжающей организацией «Любимый город». С тех пор как заключил договор с другим ресурсником — «Теплогарантом», начались перебои. По словам жителей, предприниматель не занимается объектом, но при этом утверждает, что подача тепла и напор в норме. Только вот почему-то не давал независимой комиссии попасть в котельную, чтобы те убедились в сказанном.

— Он утверждает, что тепло исправно подается в дом. А застройщик и УК не имеют возможности получить доступ к котельной. Однако 9 января они все же зашли внутрь. Независимая комиссия начала проверку. Выяснилось, что тепло не подается и все предыдущие заключения не являются подлинными, — сказано в тексте обращения жителей.

Есть и еще одна причина, которая могла стать проблемой, — врезка ЖК «Самоварофф» в тепловые сети «Баташевского сада». Якобы из-за этого мощности котельной не хватает. Оба ЖК находятся по разным сторонам одной улицы. Новый дом № 2 по улице Самоварной сдали в середине осени. Его подключение к сетям совпало с началом перебоев с горячей водой у жильцов «Баташевского сада».

Как рассказал Myslo представитель ООО СЗ «Приокское», застройщик ЖК «Самоварофф», врезка в котельную была согласована, все соответствующие документы есть. Мощности котельной также достаточно для обеспечения многоэтажек на территории двух ЖК.

Представитель же владельца котельной, ИП Шахов, утверждает, что врезка не была разрешена:

— В начале октября 2023 года было выявлено несанкционированное подключение строящегося ЖК «Самоварофф» (застройщик ООО «Специализированный застройщик „Приокское“»), к сетям отопления и горячего водоснабжения, собственниками которых являются жители ЖК «Баташевский сад». С этого момента и начались проблемы с поставкой ресурсов. Возникшие проблемы с отоплением во вновь введенном доме № 2 по ул. Самоварной были решены в ходе проведения планового эксплуатационного обслуживания котельной. На сегодняшний день проблем с отоплением нет.

Котельная работала и работает в штатном режиме и выдает нормативные показатели. Однако в связи с подключением нового ЖК проблемы с поставкой горячего водоснабжения существуют по сей день. Застройщик «СЗ Приокское» взял на себя обязательства провести обследование всей системы ГВС в совокупности с помощью привлеченной специализированной организации для разработки комплекса мероприятий по устранению возникших проблем.

Все показатели в норме

Своя точка зрения и у ресурсоснабжающей компании «Теплогарант», которая арендует у ИП Шахова котельную и обслуживает ее.

В «Теплогаранте» уверяют, что котельная работает стабильно и выдает горячую воду 65-70 градусов, 60-80 градусов — отопление. При сильных морозах температура подачи как горячего водоснабжения, так и теплоснабжения выше, в оттепели — ниже, все зависит от погоды.

— Котельная принадлежит нам на праве аренды, но тепловые сети и сети горячего водоснабжения являются общедомовым имуществом, их обслуживает УК «Новый город». Перед тем как ЖК «Самоварофф» начали строиться, управляющая компания выдала им технические условия на подключение к сетям. То есть получается: тепловые сети домов № 3, 5, 7, 9, 11 по ул. Самоварной обслуживает «Новый город», а сети домов № 2, 4, 6, 8, 8-а по ул. Самоварной — застройщик ЖК «Самоварофф», который строил теплосети самостоятельно. Из этих пяти заявленных многоэтажек в эксплуатацию введен и заселяется пока дом № 2 по ул. Самоварной, по остальным домам — тепло отпускается застройщику, — рассказала представитель «Теплогаранта».



Ресурсоснабжающая организация считает: котельная выдает теплоноситель надлежащего качества, проблема — в разбалансировке сетей. На их состояние и наладку может повлиять только УК.

Что сейчас?

До субботы, 13 января, жители дома № 2 продолжали мерзнуть без отопления. Как и обещал представитель застройщика СЗ «Приокское», батареи стали теплыми. А вот с горячим водоснабжением проблемы остались: людям приходиться ждать, пока из крана потечет теплая вода, чтобы набрать ванну и помыться. Есть вопросы и к перерасчету за отопление и водоснабжение.

— Весь декабрь люди включали батареи и водопроводный кран на максимум. Мы пытались хоть как-то согреться, — рассказала старшая по дому № 2 улицы Самоварной. — К соседям пришли квитанции на 1600-2000 рублей. Как нам их посчитали, если по сути услуга не была выполнена?

Счета за отопление жителям формирует «Теплогарант». Для проведения перерасчета за отсутствие отопления и горячей воды в декабре они оснований не видят.

— Мы обеспечиваем работу котельной, потребляем природный газ, электроэнергию и холодную воду, поставляем коммунальные ресурсы: тепло и горячую воду надлежащего качества. Если они не доходят до квартир, нужно разбираться, чья это вина, и добиваться компенсации от виновника, — сказала представитель компании.

Какими бы ни были причины перебоев, нельзя отрицать, что с горячим водоснабжением на улице Самоварной они происходят системно. Вопросов много. И не только у жителей, но и у Госжилинспекции. Сейчас по данным фактам ГЖИ проводит проверку. О ее результатах сообщат позже.