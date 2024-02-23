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Жителя Донского привлекли за публикацию запрещенных татуировок

Жителя Донского привлекли за публикацию запрещенных татуировок

Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа.

Жителя Тульской области привлекли за размещение символики экстремистской организации А.У.Е* в целях пропаганды. Об этом сообщает телеграм-канал «Тула. ЭкстремиZм».

Так, Донской районный суд признал виновным 35-летнего жителя Тульской области в совершении правонарушения по ч.1 ст. 20.3 КоАП РФ. Ранее мужчина был судим за кражи, грабежи и мошенничества.

В этот раз его привлекли за татуировки в стиле блатной романтики. Их фотографии он опубликовал в соцсетях. Татуировки содержат символику экстремистской организации «Арестантское уголовное единство» (А.У.Е)*. 

Как сообщает источник, суд назначил ему наказание в виде штрафа и обязал удалить противоправный контент и тату с запрещенной символикой.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.

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