Жителя Донского привлекли за публикацию запрещенных татуировок

Жителя Тульской области привлекли за размещение символики экстремистской организации А.У.Е* в целях пропаганды. Об этом сообщает телеграм-канал «Тула. ЭкстремиZм».

Так, Донской районный суд признал виновным 35-летнего жителя Тульской области в совершении правонарушения по ч.1 ст. 20.3 КоАП РФ. Ранее мужчина был судим за кражи, грабежи и мошенничества.

В этот раз его привлекли за татуировки в стиле блатной романтики. Их фотографии он опубликовал в соцсетях. Татуировки содержат символику экстремистской организации «Арестантское уголовное единство» (А.У.Е)*.

Как сообщает источник, суд назначил ему наказание в виде штрафа и обязал удалить противоправный контент и тату с запрещенной символикой.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.