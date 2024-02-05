В Туле женщина похитила с карты нового знакомого 250 тыс. рублей и уехала в Ялту

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Злоумышленницу нашли правоохранители и завели на нее уголовное дело.

В Советский районный суд Тулы передано уголовное дело в отношении 49-летней уроженки города Ташкента. Ее обвиняют в тайном хищении имущества с банковского счета.

Эта история произошла в конце июля 2021 года. Женщина на улице познакомилась с 62-летним туляком. В ходе общения он пригласил ее пожить в его квартире. Через несколько дней новая знакомая похитила у гостеприимного мужчины банковскую карту, сняла с нее 250 тыс. рублей и уехала в Ялту. Карточку она выбросила в урну.

Как сообщает прокуратура Советского района, в ходе расследования женщина призналась в содеянном.